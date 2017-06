Absurder Grund: Sie täuschte 28 Jahre lang vor, blind zu sein

Laut Medienberichten

Aus einem absurden Grund soll eine Spanierin jahrelang vorgetäuscht haben, blind zu sein. Erst als sie sich offenbarte, sei die Wahrheit ans Licht gekommen sein.

Madrid - „Ich wollte einfach keine Menschen mehr sehen und stehenbleiben, um sie zu grüßen“, erklärte die 57-jährige Spanierin Carmen Jiménez ihr unglaubliches Verhalten in einem Interview. Vor 28 Jahren soll sie damit begonnen haben, so zu tun, als sei sie blind. Ihr Motiv sei gewesen, sozialen Verpflichtungen zu entkommen.

Ehemann schöpfte keinen Verdacht

Sie habe behauptet, dies sei die Folge einer fehlgeschlagenen Augen-Operation gewesen. Ihr komplettes Umfeld, ihr Ehemann, Familie und Freunde sollen darauf hereingefallen sein. Dies berichtet das spanischsprachige Nachrichtenportal Hay Noticia.

Dieser Tweet zeigt ein Foto der Frau:

A espanhola Carmen Jiménez fingiu ser cega durante 28 anos para não ter que cumprimentar pessoas na rua e ir a compromissos sociais. pic.twitter.com/8HBVkfHPJi — Nerd News (@NerdNewsGirl) 2. Juni 2017

Ihrem Mann seien immer wieder Kleinigkeiten aufgefallen. Etwa, das sie wenn der Fernseher lief, seitlich auf den Bildschirm schielte oder immer perfekt geschminkt war. Bis sie sich ihrem Umfeld offenbarte, schöpfte er aber angeblich nie Verdacht.

Nun könnte Jiménez Ärger drohen, da sie auch jahrelang Unterstützungsleistungen bezog, so die Nachrichtenseite.

Zweifel an Echtheit der Geschichte

Diese unglaubliche Geschichte kursiert derzeit in spanischen Medien und ging viral. Aber ist sie auch wahr? Daran gibt es durchaus Zweifel. Der rumänische Blogger „Spooky“ etwa weißt darauf hin, dass alle Berichte über Jiménez sich auf den Artikel von Hay Noticia beziehen. Von dort stammt auch das einzige Foto, das die Frau zeigen soll. Es ist stets verdächtig, wenn es für eine Nachricht nur eine einzige Quelle gibt. Daran und an weiteren Merkmalen kann man Fake News erkennen, wie ein Artikel auf merkur.de* erklärt.

„Es ist absurd sich vorzustellen, dass jemand es schafft jahrelang vorzutäuschen, dass er blind sei, ohne das jemand etwas merkt“, ergänzt der Blogger. Vollkommen unmöglich ist so etwas aber nicht. Einen halbwegs vergleichbarer Fall, über den in den deutschen Medien kaum berichtet wurde, gab es 2015 in den USA. Die Universitätsdozentin Rachel Dolezal täuschte jahrelang vor, eine Afroamerikanerin zu sein.

hs

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter