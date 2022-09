Spanien: Regen nach Rekord-Sommer - Heftige Unwetter erwartet

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

In Spanien schlägt das Wetter um. An der Costa Blanca werden heftige Unwetter erwartet. © David Revenga

Spanien bereitet sich auf heftige Unwetter vor. An der Costa Blanca rechnen Meteorologen mit starkem Regen, Gewittern und Hagel. Die Details stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Wetter in Spanien: Heftiger Regen an Costa Blanca erwartet - Gota Fría droht

Alicante - Nach dem Rekord-Sommer mit mehreren Hitzewellen schlägt das Wetter in Spanien jetzt um. Die Meteorologen rechnen mit heftigen Unwettern, die mit Regen, Gewittern und Hagel die Mittelmeerküste erreichen sollen. Für die Costa Blanca hat der staatliche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben, auch auf den Balearen wird starker Regen erwartet. Mit welcher Art von Unwetter die Experten an der Costa Blanca und der Ostküste von Spanien rechnen, erklärt costanachrichten.com.

Das Wetterphänomen mit Starkregen und Unwettern im Herbst ist in Spanien als Gota Fría, kalter Tropfen, bekannt. Die sintflutartigen Niederschläge ereignen sich, wenn kalte Luftmassen in hohen Lagen auf die feuchtwarme Luft treffen, die aus dem vom Sommer aufgeheizten Mittelmeer aufsteigt. An der Costa Blanca kommt es bei einer Gota Fría dann oftmals zu schlimmen Überschwemmungen.