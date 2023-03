30 Grad im März: Experten warnen vor extremem Wetter in Spanien

Von: Judith Finsterbusch

Spanien im März 2023: In Ferienregionen wie der Costa Blanca sind 30 Grad möglich. © David Revenga

Wer in den Osterferien Urlaub in Spanien machen möchte, kann sich auf sommerliche Temperaturen einstellen. Warum die frühe Hitze aber alles andere als gut ist, steht in diesem Artikel:

Madrid - Schon im März kämpft Spanien gegen den ersten großen Waldbrand des Jahres, in weiten Teilen des Landes hat es seit Monaten nicht geregnet, wegen Dürre und Wasserknappheit gelten vielerorts bereits Einschränkungen. Nun kommt auch noch Hitze dazu, die Wetter-Experten in Spanien rechnen mit über 30 Grad ab Mittwoch, 29. März, berichtet costanachrichten.com.

Temperaturen um oder über 30 Grad sind in Spanien eigentlich im Juni üblich. Doch 2023 scheint das Wetter den Frühling einfach übersprungen zu haben. Oster-Urlauber dürfte der verfrühte Sommer-Einbruch vielleicht freuen, doch die Experten warnen nicht nur vor frühen Waldbränden, sondern auch vor gesundheitlichen Problemen.