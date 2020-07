Er wollte nur multitasken: Spanischer Stadtrat plötzlich hüllenlos in Videokonferenz

Er bietet seinen Rücktritt an

+ © Screenshot Twitter Die Zoom-Konferenz. Bustillos Screen ist rechts unten. © Screenshot Twitter

Ein spanischer Stadtrat hat bei einer Videokonferenz viel mehr gezeigt als beabsichtigt. Die Kamera zeichnete ihn auf, wie er plötzlich einer bestimmten Hygieneroutine nachging.

. Er wollte die Zeit zum Multitasking nutzen, vergaß aber eine Kleinigkeit.

nutzen, vergaß aber eine Kleinigkeit. DieKamera blieb an und zeigte schonungslos alles.

Madrid - Weil er die Kamera nicht richtig ausschaltete, blamierte sich ein spanischer Stadtrat in einer Videokonferenz mit Bürgern, Journalisten und Kollegen bis auf die Knochen. Er wollte die Zeit während einer Diskussion zum Multitasking nutzen, aber vergaß, die Kamera richtig auszuschalten. Ein Mitschnitt der Szene ist im Internet gelandet - darauf ist zu sehen, wie die anderen Teilnehmer hinter ihren Schreibtischen sitzen, während Bernado Bustillo von der Psoe-Partei im nordspanischen Torrelaveganackt unter der Dusche steht.

VÍDEO | "Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido". El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal, Bernardo Bustillo, se ducha durante un pleno municipal telemático y no apaga la cámara. Atención a la cara del alcalde López Estrada (arriba a la derecha) pic.twitter.com/pdttr7YwWo — ️hora Cantabria (@AhoraCantabria) July 1, 2020

Peinliche Panne: „Ich weiß, dass ich mich habe“

„Ich will das gar nicht schönreden und weiß, dass ich mich daneben benommen habe, aber das Plenum ging schon auf das Ende zu. Wir hatten um 08.00 Uhr morgens begonnen und die Geschichte zog sich bis 12.30 Uhr hin“, so Bustillo zu spanischen Medien. Die Lösung schien ihm einfach: Wieso nicht duschen und weiter zuhören? Doch die Kamera blieb unbeabsichtigt an. Bustillo bot seinen Rücktritt an, aber seine Partei bestätigte ihn auf seinem Posten. Das berichtete die Zeitung „El Diario Montañes“ (Artikel hinter Bezahlschranke auf Spanisch) am Samstag.

Spanischer Journalist offenbart versehentlich Verhältnis zu Geliebter im Homeoffice

Im April hatte ein spanischer Journalist im Homeoffice ebenfalls mit dem Tücken von Video-Konferenzen zu kämpfen gehabt. Seineleicht bekleidete Geliebte huschte während eines Live-Interviews durchs Bild. Seine Partnerin beendete daraufhin die Beziehung. (cg mit dpa - tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks. Erfahren sie hier alles zu Google Maps, Instagram und Facebook.)