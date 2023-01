Spanien: Tiersegnung zu Sankt Antonius - Wenn Hund und Katz zur Kirche gehen

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

Zu den Tiersegnungen in Spanien werden alle Arten von Tieren gebracht - hier in Madrid. © Manu Fernandez/dpa

In Spanien haben Mitte Januar Tiersegnungen Tradition, dann bringen Herrchen und Frauchen vom Hamster bis zum Pferd die verschiedensten Haus- und Nutztiere zur Kirche. Die Hintergründe stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Vom Hamster bis zum Pferd: Warum in Spanien Mitte Januar Tiere zur Kirche gehen

Madrid - Einmal im Jahr bekommen in Spanien auch Tiere den Segen der Kirche: Immer rund um den Namenstag des Heiligen Antonius, am 17. Januar, finden im ganzen Land Tiersegnungen statt. Dann bringen Herrchen und Frauchen vom Hamster bis zum Pferd, über Wellensittiche, Schildkröten und natürlich Hunde und Katzen alle möglichen Arten von Nutz- und Haustieren zum Priester. Warum die Tiersegnungen ausgerechnet mit dem Heiligen Antonius in Verbindung stehen und welche Traditionen es an diesem Tag noch in Spanien gibt, verrät costanachrichten.com.

Mitunter kommt es in Spanien an diesem Tag zu kuriosen Szenen, wenn Zwei- und Vierbeiner mitten in der Stadt vor der Kirche Schlange stehen und auf den Segen warten. In vielen Orten gibt es begleitende Umzüge - und mitunter werden riesige Kiefern verbrannt.