Mittelmeer in Spanien voller Plastik: Am meisten schwimmt vor Murcia

Von: Sandra Gyuratis

Plastik im Meer: In manchen Buchten sammelt sich wegen der Strömung besonders viel Müll, wie in der Cala Salitrona in Cartagena. © Anse

Umweltschützer fischen zwei Jahre lang Müll aus dem Wasser. Das Ergebnis: Mikroplastik ist überall an der Küste von Alicante über Murcia bis Granada. Warum sich an manchen Stellen besonders viel ansammelt, steht in diesem Artikel:

Cartagena – Die Umweltorganisation Anse (Asociación de Naturalistas del Sureste) aus Murcia hat zwei Jahre lang Müll an der Küste von Alicante bis Granada aus dem Wasser gefischt. Die Menge, die dabei zusammenkam, beweist das Ausmaß der Verschmutzung des Mittelmeers in Spanien. 94 Prozent des Mülls vor der Küste im Südosten von Spanien bestand aus Plastik und dem gefährlichen Mikroplastik, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Analyse von Wasserproben ergab: Mikroplastik ist überall, im Wasser, in den Algen, auf dem Meeresboden. Umweltschützer vermuten, dass die Massen an Plastikmüll möglicherweise noch unterschätzt werden.