Tote Fische und Schlamm - Europas größte Salzwasserlagune droht Kollaps

„Mar Menor liegt im Sterben“

+ © /Ecologistas en Accion/dpa Massive Fischsterben im spanischen Mar Menor. © /Ecologistas en Accion/dpa

Tote Fische, Garnelen und Krebse - Europas größte Salzwasserlagune Mar Menor war einmal ein Paradies. Nun scheint das Gewässer zu sterben. Experten schlagen Alarm.

Madrid - Spanien sorgt sich um sein Mar Menor: Europas größte Salzwasserlagune im Südosten des Landes steht Experten und Anwohnern zufolge vor dem Kollaps. Zuletzt waren Zehntausende Fische und andere Meerestiere in dem Gewässer verendet und an Land gespült worden. Jetzt wird nach den Verantwortlichen für die ökologische Katastrophe gesucht.

Warum vermehren sich Algen und Bakterien in der Salzwasserlagune Mar Menor so heftig?

Zunächst hatte es geheißen, durch heftige Regenfälle im September rund um die Provinz Murcia sei viel Süßwasser und nährstoffreicher Schlamm in das Binnengewässer gelangt. Algen und Bakterien hätten sich stark vermehrt, wegen des resultierenden Sauerstoffmangels seien viele Tiere an die Wasseroberfläche getrieben worden und verendet.

Spanien/Mar Menor - Ist Europas größte Salzwasserlagune noch zu retten?

Jedoch gebe es auch andere Gründe für den verheerenden Zustand des 170 Quadratkilometer großen Mar Menor, berichteten spanische Medien am Montag. Umweltschützer machen laut des Portals „20minutos“ vor allem die intensive Landwirtschaft in der Region verantwortlich. „Die Hauptursache für den ökologischen Zusammenbruch (...) ist die enorme Menge an Düngemitteln, die durch die verschiedenen Wasserflüsse in die Lagune gelangt und sich dort ansammelt“, zitierte die Zeitung „La Vanguardia“ Julia Martínez, die Sprecherin der „Fundación Nueva Cultura del Agua“ (FNCA - Stiftung Neue Wasserkultur).

+ Europas größte Salzwasserlagune Mar Menor liegt in Spanien in der Provinz Murcia. © Screenshot Google Maps

Spanien/Mar Menor -Abwässer und Abfälle verseuchen die Lagune

Anwohner und Fischer sind hingegen überzeugt, dass grundsätzlich zu viele Abwässer und Abfälle in das Gewässer geleitet werden. „Die Wahrheit ist, dass es bezüglich des Mar Menor zu viele offene Fronten gibt“, schrieb „20minutos“.

+ Tote Fische, Garnelen und Krebse, die im Mar Menor gesammelt wurden, befinden sich in einem Korb. © /Ecologistas en Accion/dpa

Auch der Tourismus habe bereits erheblichen Schaden genommen, weil Urlauber wegen der vielen Algen und des Schlamms nicht mehr in der Lagune baden wollten. Bürger sprechen von einer „Schande“ und warnen: „Das Mar Menor ist ein Paradies, ein Schmuckstück für das ganze Land, nicht nur für die Provinz Murcia. Und es liegt im Sterben.“

In den Alpen hat ein Gletscher am Mont Blanc Behörden in Alarmbereitschaft versetzt. Teile des Gletschers drohen auf der italienischen Seite ins Tal zu stürzen. Für die Region Aostatal und den italienischen Ort Courmayeur eine besorgniserregende Situation.

dpa