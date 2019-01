Wettlauf mit der Zeit: Rettung von Zweijährigem „sehr kompliziert“

Spanien

Die Einsatzkräfte bohren den Schacht in Südspanien jetzt auf.

Bangen um den zweijährigen Julen: In dem Bohrloch, in das er gefallen ist, wurden Haare gefunden. Die Rettungskräfte ergreifen nun drastische Maßnahmen.

Totalán - Bei der Suche nach dem kleinen Julen haben die Einsatzkräfte Haare des Zweijährigen gefunden. DNA-Tests der spanischen Polizei ergaben, dass sie zu dem Kind gehören. Die Behörden werten dies als ersten Beweis dafür, dass er noch in dem engen und mehr als hundert Meter tiefen Bohrloch sein muss.

Ein Lebenszeichen von Julen gibt es jedoch weiter nicht. Der Bürgermeister des nächstgelegenen Ortes Totalán sprach von einem Hoffnungsschimmer, der „jede Minuten abnimmt“.

Vater von Julen: „Wir fühlen uns wie tot“

Der Vater des verunglückten Jungen sagte: „Wir sehen ein wenig Licht.“ Seine Frau und er fühlten sich wie „tot". Sie hofften aber auf einen Schutzengel, der ihr Kind lebend zurückbringe.

Mit einem Großaufgebot versuchten die Einsatzkräfte weiter, den Jungen zu finden und aus dem nur 25 Zentimeter breiten Schacht zu retten. Zuvor war bereits eine Tüte mit Süßigkeiten gefunden worden, die der Kleine bei sich getragen haben soll.

Neue Rettungsmaßnahmen bereiten Probleme

Der Einsatz ist kompliziert. Versuche, den Vermissten mit zwei in den Schacht herabgelassenen Kameras zu orten, schlugen bislang fehl. Die Retter versuchen, zu dem bestehenden Loch zwei Schächte zu bohren - einen parallel verlaufenden und einen schräg auf das Bohrloch zulaufenden, um den Jungen zu erreichen.

Die Arbeiten an dem vertikalen Schacht kämen gut voran, sagte eine Einsatzkraft den Journalisten vor Ort. Der zweite Schacht aber mache „Probleme“. Ihn in weniger als zwei Tagen fertig zu haben, sei „sehr kompliziert“. Am fünften Tag der Suche schwand die Hoffnung, den Jungen noch lebend bergen zu können.

Totalán liegt in einer Bergregion im Süden Spaniens. Der Zweijährige war nach Angaben seiner Familie am Sonntag in das Loch gefallen, während seine Eltern in der Nähe picknickten.

Der Schacht wurde illegal gebohrt

Der 110 Meter tiefe Schacht mit einem Durchmesser von nur 25 Zentimetern war laut örtlichen Medien im Dezember bei einer Erkundungsbohrung entstanden. Demnach war das Loch nicht abgesichert.

Der Rettungseinsatz sorgte landesweit für Schlagzeilen. Regierungschef Pedro Sánchez bekundete der Familie auf Twitter sein Mitgefühl und rief sie dazu auf, die Hoffnung nicht aufzugeben.

