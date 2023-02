Spanien: Frau lässt sich von Internet-Bekanntschaft ausnehmen

Von: Anne Thesing

Wer seine Liebe per Internet sucht, sollte nicht zu leichtgläubig sein: Nicht nur in Spanien sind Betrüger unterwegs. © Ángel García

„Romantischer Betrug“: Für eine Liebe, die keine war, zahlte eine Frau an der Costa Blanca eine hohe Summe Geld an ihre Internetbekanntschaft. Die ganze Geschichte lesen Sie in diesem Artikel:

Teulada-Moraira - Die Methoden, gutgläubige Menschen auszunehmen, werden immer dreister. Das musste kürzlich eine Frau aus Teulada-Moraira an der Costa Blanca erfahren. Sie fiel in Spanien einer Betrugsmasche zum Opfer, bei der der Täter ihr übers Internet seine Liebe vorgaukelte, berichtet costanachrichten.com.

Mehrere Zehntausend Euro bezahlte die Frau ihrem angeblichen „Partner“. Ein persönliches Treffen lehnte der Mann stets ab, seine Versprechen, das Geld zurückzuzahlen, hielt er nicht. Die Frau schöpfte schließlich Verdacht und ging in Spanien zur Polizei.