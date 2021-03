Spaniens erstes Frauenfußball-Nationalteam: Männer 1971 schockiert

Gleichberechtigung im Sport

Vor 50 Jahren spielte Spaniens Nationalelf der Frauen das erste Länderspiel. Die Männerwelt konnte damit nicht recht umgehen. Heute fragt sie zumindest nicht mehr: „Könnt ihr auch kochen?“

Murcia - Im Februar 1971 war es kein gewöhnliches Fußball-Länderspiel in Murcia*. Statt Männern spielten Frauen in Trikots von Spanien*. Es war das erste Match für die neue Auswahl der spanischen Fußballerinnen. Darum hatten die jungen Sportlerinnen hart gekämpft und so machen Spott und Widerstand über sich ergehen lassen*, wie costanachrichten.com* erzählt. Für die Damenauswahl sorgte ein steiniger Weg folgen.

Bis heute ist die Gleichberechtigung im Fußball noch in weiter Ferne, beklagen die Kickerinnen von damals. Allerdings sind sie auch traurig darüber, dass Spaniens heutige Fußballerinnen sich nicht dessen bewusst seien, welche Vorarbeit die Spielerinnen der 1970er Jahre der Generation von heute geleistet haben. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA