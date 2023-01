Schamanen-Paar in Südspanien gefasst: Froschgift und Heilungsrituale

Von: Sandra Gyuratis

Schamanen-Finca im Südosten von Spanien ausgehoben: Britisches Paar verhaftet. © Guardia Civil

Ein selbsternanntes Schamanen-Paar verabreicht seinen Kunden in einem abgelegenen Landhaus im Südosten von Spanien starke exotische Drogen. Was die Polizei bei der Verhaftung und Hausdurchsuchung alles gefunden hat, steht in diesem Artikel:

Yecla – Ein britisches Ehepaar bietet auf seiner Finca im Südosten von Spanien schamanische Heilungsrituale an. Die Polizei kommt ihnen auf die Spur, weil sie ihre Dienste im Internet veröffentlichen. Die selbsternannten Schamanen verabreichen bei ihren Zeremonien nicht ungefährliche starke Drogen, wie zum Beispiel Froschgift, wie costanachrichten.com berichtet.

Als die Guardia Civil das Landhaus der Briten in Yecla in der Region Murciadurchsucht, stoßen die Beamten auf einen laufenden Drogen-Kurs mit sieben Teilnehmern. Ihnen wird gezeigt, wie sie Ayahuasca einnehmen sollen, ein halluzinogener Pflanzensud, der heftige Reaktionen des Körpers hervorrufen kann.