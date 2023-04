Probleme mit Bären in Spanien: Bestand erholt sich - nicht jeder freut sich darüber

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

Auch in Spanien leben Bären - und zwar immer mehr. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa | Oliver Berg

Der Bestand der Braunbären in Spanien erholt sich. Tierschützer freut das, doch die Bären sorgen auch für Probleme - und haben ihrerseits mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Details dazu stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Meister Petz erholt sich: Auch in Spanien leben Bären - und zwar immer mehr

A Coruña - Spätestens seitdem Anfang April ein Bär einen Jogger getötet hat, sind die sogenannten „Problembären“ wieder in aller Munde. Auch in Spanien leben Braunbären, hier setzt sich die Stiftung FOP für den Erhalt und Schutz der Tiere ein. Doch auch in Spanien gibt es Probleme mit Bären, berichtet costanachrichten.com.

Von etwa 400 Bären geht die Stiftung FOP in Spanien aus, die Tiere leben im Norden des Landes, von den Pyrenäen bis nach Galicien. Dabei galten einige der Regionen, in denen heute wieder Braunbären leben, über viele Jahre als bärenfrei. Heute ziehen die Tiere zwar Touristen an, doch sie breiten auch ihre Reviere aus und kommen manchen Ortschaften sehr nah.