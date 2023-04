Sonne hier, Gewitter dort: Wetter-Mix am 1. Mai

Kühe grasen nach einem Regenguss auf einer Weide in Bayern. © Elke Richter/dpa

Die Wettervorhersage für die erste Maiwoche sieht in Deutschland ganz unterschiedlich aus. Von Sonne bis Gewitter ist alles dabei, es kommt nur darauf an, wo man gerade ist.

Offenbach - Zum Start in den Mai sagt sich in Deutschland sehr unterschiedliches Wetter an. Während der Feiertag am Montag im Nordosten teils sonnig und trocken wird, sind in der Südhälfte des Landes Regenschauer zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Vor allem im Südwesten und im Westen seien auch einzelne Gewitter lokal mit Starkregen, Windböen und Hagel möglich.

Am Dienstag bringen Ausläufer von Tief „Wolf“, das am Mittag laut DWD mit seinem Kern über Südschweden sein wird, etwas Regen. Der dürfte am Alpenrand am längsten anhalten. Mittwoch und Donnerstag kommen nach Einschätzung der Meteorologen niederschlagsfrei daher, bevor Richtung Freitag weiterer Regen von Frankreich und den Benelux-Staaten herüberzieht. dpa