Vater bringt Sohn zur Maniküre, weil Lehrer sagte, das sei „nur für Mädchen“

Von: Bjarne Kommnick

Weil der Schüler eines Kindes behauptet, Nägel-Lackieren wäre nur etwas bfür Mädchen, hat sein Vater eine Idee: einen Ausflug in den Schönheitssalon.

West Hollywood – Pädagogen sind für die Erziehung von Kindern maßgeblich mitverantwortlich. Problematisch wird es, wenn Intoleranz bei diesen Personen großgeschrieben wird und sie ihre Haltung auf die Jüngsten übertragen wollen. Denn mittlerweile ist wissenschaftlich bewiesen, dass Verhaltensweisen wie Rassismus oder Sexismus anerzogen sind.

Der TikToker Christian Shearhod aus West Hollywood möchte bei seinem Sohn entschieden dagegen wirken – und wird dafür kreativ. Weil ein Lehrer seines Kindes sagt, dass Nägel lackieren nur etwas für Mädchen sei, überzeugt der Vater seinen Sohn vom Gegenteil.

Lehrer erklärt Schüler: Nagellack ist nur etwas für Mädchen – Vater reagiert genial

Shearhod erklärt in einem Video auf seinem Social-Media-Kanal: „Mein Sohn kam verärgert von der Schule nach Hause, weil sein Lehrer ihm gesagt hat, dass das Lackieren von Nägeln nur etwas für Mädchen ist“. Bereits seitdem sein Sohn Ashton zwei Jahre alt ist, habe er Interesse an Nagellack gezeigt. „Seitdem haben wir angefangen, unsere Nägel zusammen zu lackieren“, erklärt Shearhod gegenüber NBC News.

Doch als einer seiner Lehrer ihm während der Schulzeit erklärt, dass dies gar nichts für Jungs sei, kränkte das den Schüler laut seinem Vater so sehr, dass er Zweifeln an seinem eigenen Verhalten bekommen hätte. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, kommt Sherahod prompt eine Idee: „Deshalb gehe ich heute mit ihm ins Nagelstudio“.

Der kleine Ashton bekommt seine Nägel lackiert und ist sichtlich glücklich darüber. © TikTok / @mr.shearhod

„Sicherstellen, dass er keine Schuld hat“: Vater erzieht Kind ohne „strenge Geschlechtsnormen“

„Ich wollte wirklich nur sicherstellen, dass er keine Schuld oder Scham hat, weil es etwas ist, das er genießt, und wir hatten es schon oft zusammen gemacht“, sagte Shearhod und fügte hinzu, dass er möchte, dass sein Sohn das Leben in vollen Zügen genießt. Ohne „strenge Geschlechternormen“.

Die Eltern filmen den Tag mit ihrem Sohn in einem Nagelstudio in West Hollywood und teilen das Ereignis auf TikTok. Zu sehen ist, wie der kleine Ashton vor einer großen Auswahl an Nagellack steht. Dabei entscheidet er sich für eine pinke Farbe, die auf seine Nägel soll.

„Bester Papa aller Zeiten“: Netz feiert Vater für seine Erziehungsmaßnahmen

Dem kleinen Ashton ist die Freude an dem Ausflug sichtlich anzusehen, auch das Ergebnis löst ein Strahlen in seinen Augen aus. Das Netz feiert den Vater für diese Form der Erziehungsmaßnahme. „Bester Papa aller Zeiten“, kommentiert ein User unter dem Video, das mittlerweile mehr als eine Million Menschen mit „gefällt mir“ markiert haben. Zuletzt kreativ zeigt sich auch ein Vater, der aus Strafe die Social-Media-Kanäle seiner Tochter übernommen hatte. Etwas strenger behandelt die Erziehung ihrer Kinder eine Mutter, die das Zimmer ihrer Tochter in ein Mini-Gefängnis verwandelt hatte.

Ein weiterer Nutzer schreibt: „Das ist einfach nur großartig, aber ein eindringliches Gespräch mit dem Lehrer ist auch Pflicht“. Ein Frau, die selbst Lehrerin sei, kommentiert: „Ich würde dem Kleinen sagen, wie schön seine Nägel sind“. Auch eine weitere Lehrerin befindet: „Ich sage auch immer, es gibt keine Jungs oder Mädchen-Sachen, sondern nur Dinge, die uns gefallen oder nicht gefallen, tolle Reaktion auf einen blöden Lehrer“.