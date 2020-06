Amoklauf an slowakischer Grundschule: Lehrerin getötet, mehrere Personen schwer verletzt

Erschütternde Tat

+ © Policia Slovakia An einer Grundschule in der Slowakei kam es zu einem Amoklauf mit einem Messer. © Policia Slovakia

Ein Mann ist in einer Grundschule in der Slowakei mit einem Messer Amok gelaufen. Eine Lehrerin stirbt, mehrere Menschen werden verletzt. Die Polizei muss hart durchgreifen.

Vrutky/Slowakei - Mit einem Messer bewaffnet ist ein 22-jähriger Mann an einer Grundschule in der Slowakei Amok gelaufen, wie die dpa berichtet. In der Kleinstadt Vrutky, im Norden des Landes, nahe der polnischen und tschechischen Grenze, stürmte der Mann am Donnerstag, 11. Juni 2020, in das Gebäude.

Amoklauf mit Messer an Grundschule in der Slowakei: 22-Jähriger tötet Lehrerin und verletzt zwei Kinder

Nur mit einem Messer bewaffnet läuft er in der Schule Amok*, tötet die stellvertretende Schulleiterin und verletzt mehrere Menschen schwer. Sein Motiv ist bislang unbekannt. Mit mehreren Schüssen töten Polizisten den Angreifer vor Ort. Milan Lucansky, der slowakische Polizeichef, und ist auf den Weg an den Tatort.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus der Nachbarstadt Martin, wie die slowakische Polizei via Facebook mitteilte. Insgesamt fünf Menschen wurden Opfer der grausigen Tat. Die stellvertretende Schulleiterin musste sterben. Der Amokläufer verletzte außerdem vier weitere Menschen - darunter zwei Kinder.

