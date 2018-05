Sind das die dümmsten Dealer der Welt? 67 Kilo Haschisch an Polizei ausgeliefert

Beamten sprechen von „Posse“

Zwei Drogendealer wurden in einem Pariser Vorort festgenommen. Die Beamten mussten nicht lange nach ihnen suchen, denn die Männer stellten sich ziemlich unerfahren an.

Unbedarfte Drogendealer haben in einer Pariser Vorstadt 67 Kilogramm Haschisch ausgeliefert - allerdings an die Polizei. Die beiden Männer wurden in Bondy nordöstlich der französischen Hauptstadt festgenommen, wie es am Donnerstag von Seiten der örtlichen Polizei hieß.

Die Ermittler sprachen von einer "Posse": Mehrere Zivilpolizisten wurden demnach von "zwei offenbar wenig erfahrenen Drogenverkäufern" angesprochen, die sie gefragt hätten, ob "die Ware" für sie sei. Die Beamten bejahten dies und nahmen die Dealer mit Hilfe von Elektroschockern in Gewahrsam. In ihrem Auto fanden sie das Haschisch. Den Männern steht nun ein Strafverfahren wegen Drogenhandels bevor.

dpa

Rubriklistenbild: © Martin Schutt / dpa