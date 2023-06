Wunderknabe macht Raketen-Karriere: Elon Musk stellt 14-Jährigen bei SpaceX ein

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Ein 14-Jähriger wird nur wenige Tage nach seinem Uniabschluss von SpaceX engagiert. Elon Musk gibt dem kalifornischen „Wunderknaben“ eine Chance.

San Francisco/Hawthorne (Kalifornien) – Wer erinnert sich noch daran, wie das Leben mit 14 war? Vielleicht gab es Stress mit den Lehrern, weil man den Aufsatz vergessen hatte, oder mit den Eltern ums Taschengeld. Man freute sich auf die nächsten Ferien oder darauf, mit den Freunden eine Runde zu zocken. Doch bei manchen 14-Jährigen ist alles ganz anders. Wie bei dem kalifornischen Wunderknaben Kairan Quazi.

Statt sich mit Hausaufgaben zu plagen, hat er bereits seinen ersten Job in der Tasche. Und was für einen! Ab Juli arbeitet der Bub aus Kalifornien für das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Pionier Elon Musk, der mit seiner Rakete „Starship“ zuletzt immer wieder zu Testflügen abheben wollte, die jedoch missglückten.

14-jähriger Ingenieur arbeitet ab Juli bei SpaceX

Beim Unternehmen Starlink wird der 14-jährige Softwareingenieur, der seinen Uniabschluss in Informatik gerade frisch in der Tasche hat, sich als Programmierer um nichts Geringeres als um Satellitenkommunikation kümmern. Auf Taschengeld dürfte er mit diesem raketenartigen Karrierestart wohl nicht mehr angewiesen sein.

Kopie von Montage Halb Halb (4).jpg © Screenshot/Instagram/John Raoux/dpa

Für die neue Aufgabe wird er mit seiner Mutter nach Redmond in den Bundesstaat Washington ziehen, wie die tagesschau berichtet. Maximal 40 Stunden in der Woche darf er arbeiten, so sieht es das Gesetz in Washington State für 14-Jährige vor.

14-jähriger „Wunderknabe“: Jobangebot von einem „der coolsten Unternehmen auf diesem Planeten“

Auf Instagram teilte Kairan Quazi seine Freude über das Jobangebot von einem „der coolsten Unternehmen auf diesem Planeten“ – das er natürlich angenommen habe, wie er dazu schreibt, und bedankt sich bei seinen Followern, die ihn bei dieser „verrückten Reise“ begleiten.

Ungewöhnlich war seine „Reise“ bis zu seinem ersten Job allemal. Wer fängt schon mit gerade mal mit elf Jahren ein Hochschulstudium an? Aber von Anfang an: Nach Aussage seiner Eltern hat Kairan bereits mit zwei Jahren in ganzen Sätzen gesprochen.

Der 14-Jährige konnte schon in der vierten Klasse 19 Programmiersprachen

In der Schule fiel Kairan seinen Lehrern schnell auf, weil er unterfordert war. Ab der dritten Klasse erhielt er deshalb Spezialunterricht. Und das hatte Erfolg: Bereits in der vierten Klasse beherrschte er angeblich 19 Programmiersprachen. Weiter ging es für ihn auf der Überholspur. Mit gerade mal elf Jahren schrieb er sich an der kalifornischen Santa Clara University ein, um Informatik zu studieren. Dort war er auch „Tutor in Differenzial- und Integralrechnung, Trigonometrie, Statistik und Computer-Programmierung“, wie er in einem YouTube-Interview erzählte.

Der Hochbegabte erfährt wegen seines Alters viel Diskriminierung

Trotzdem sei ihm der Berufseinstieg nicht leicht gemacht worden. Für sein Alter werde er oft diskriminiert, sagt Kairan Quazi. Auf insgesamt 97 Stellen habe er sich beworben. Doch nur drei hätten ihm letztlich eine Chance gegeben. „Die Absagen kamen buchstäblich innerhalb von Stunden, nachdem die Personalverantwortlichen mich bei den Zoom-Interviews gesehen hatten“, beklagte er sich im Gespräch mit USA Today.

Bei SpaceX von Elon Musk, der auch das Unternehmen Tesla gegründet hat, hatte man ganz offensichtlich kein Problem mit Karians Alter. In zehn Runden habe er den Bewerbungsprozess des Raumfahrtunternehmens durchlaufen und er sei „begeistert und überrascht, wie schnell sie die Entscheidung getroffen haben“, erzählt er der Zeitung.

Der 14-Jährige wird für Elon Musks Satellitennetzwerk Starlink arbeiten

Das Angebot, an der Koordination des Satellitennetzwerks Starlink mitzuarbeiten, folgte prompt. Kairan Quazi nahm begeistert an, da er sich auf die Herausforderung freue, „multidisziplinäre Fähigkeiten zur Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten auf der ganzen Welt einzusetzen“. Über Starlink wird unter anderem die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges mit schnellem Internet versorgt.

Wie begehrt sein Job ist, mache ihn demütig, sagt er. Nur 0,2 Prozent aller Bewerberinnen und Bewerber bei SpaceX werden eingestellt. Langweilig dürfte es für Kairan Quazi in den nächsten Jahren angesichts der Herausforderungen, die auf ihn warten, wohl nicht werden. Die Zeit, bis er zum ersten Mal wählen darf (in vier Jahren), seinen Führerschein machen kann (in zwei) oder sein erstes Bier trinken darf (in sieben Jahren), kann der Hochbegabte so wohl ganz nach seinem Geschmack überbrücken.

Das langfristige Ziel, das Elon Musk mit seinem Starship-Projekt verfolgt, ist, zu gegebener Zeit den Mars besiedeln zu können. Doch er hat Konkurrenz: Noch zwei weitere Start-ups wollen den roten Planeten erreichen – und zwar noch vor als SpaceX. Das Wettrennen zum Mars hat begonnen.