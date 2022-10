Selenskyj: Russlands Angriffe können Wiederaufbau lediglich verzögern

Von: Elias Bartl

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht zu seiner Nation. (Archivbild) © ZUMA Press Wire Service/ Ukrainian President‘s Office/dpa

Nach einer zweiten Welle russischer Angriffe hat Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten einen baldigen Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur versprochen.

Kiew – Der Beschuss am Dienstag habe die Reparatur zuvor beschädigter Objekte lediglich verzögert, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Mittwoch. „Wo es Verluste gab, gibt es bereits unseren Willen zum Aufbau. Wo es irgendwelche Hoffnungen des Feindes gab, wird es nur noch Ruinen der russischen Staatlichkeit geben.“

Nach weiteren russischen Angriffen auf die Ukraine: Präsident Selenskyj verspricht baldigen Wiederaufbau

Insgesamt habe Russland am Dienstag 28 Raketen auf sein Land abgefeuert, sagte Selenskyj. Davon habe die ukrainische Luftverteidigung 20 abgefangen. Von 15 Drohnen seien fast alle abgeschossen worden. Nach den verheerenden Angriffen vom Montag hatte Russland auch am Dienstag weitflächig Gebiete in der Ukraine beschossen, darunter Mykolajiw im Süden und Lwiw im Westen. In Lwiw wurden Behördenangaben zufolge vier Umspannwerke völlig zerstört. In größeren Teilen der gleichnamigen Gebietshauptstadt fiel der Strom aus. (DPA/EB)