Von Sekte nach Peru gelockt: Buch über Drama in Spanien vorgestellt

Höllen-Erfahrung im Urwald

+ © Rathaus Elche Patricia Aguilar aus Elche wurde Opfer der Sekte aus Peru. © Rathaus Elche

Eine Sekte aus Peru zwang Patricia Aguilar aus Spanien zum Leben als Sklavin im Urwald. Ihre Höllen-Erfahrung schildert die Spanierin nun im Buch.

Patricia Aguilar war noch keine 18 Jahre alt, als sie einen Mann aus Peru im Internet kennenlernte. Er gab sich als Freund aus, und versprach der Frau aus Spanien* in Südamerika den Himmel auf Erden. Doch dort erlebte die junge Frau, in den Fängen einer Sekte, die Hölle*, wie costanachrichten.com* berichtet. Nun erzählt Aguilar in einem Buch von ihrer erschütternden Erfahrung. Vorgestellt wurde es in Elche an der Costa Blanca*.

Die junge Frau wolle mit dem Buch andere junge Menschen vor ihrem Horror-Schicksal bewahren, erklärte die Spanierin. Aus den Fängen der Sekte aus Peru gerettet hat sie der große Einsatz ihrer Familie. Aguilars Vater Alberto flog nach Peru und brachte Patricia heim - gemeinsam mit Noemi, einer Tochter, die die von der Sekte missbrauchte Frau in Südamerika zur Welt gebracht hatte.