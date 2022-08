„Sehr ansteckende Tomatengrippe“: Mediziner in Indien besorgt

Von: Yannick Hanke

Mediziner in Indien zeigen sich wegen einer neuartigen Infektionskrankheit, der Tomatengrippe, besorgt. Doch was verbirgt sich dahinter?

Thiruvananthapuram (Indien) – Als wären Corona und die Affenpocken nicht schon genug: Mit der Tomatengrippe ist in Indien eine neue Infektionskrankheit aufgetaucht. Ihrem Namen verdankt sie den roten, schmerzhaften Bläschen, die sich am ganzen Körper ausbreiten und bis auf die Größe einer Tomate anschwellen können. Doch was ist sonst noch über die Tomatengrippe bekannt? kreiszeitung.de nimmt die Infektionskrankheit genauer unter die Lupe.

Tomatengrippe in Indien besorgt Mediziner: Bereits 108 Kinder infiziert

Auf der ganzen Welt bereiten sich Staaten auf die nunmehr vierte Corona-Welle vor, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt eindringlich vor einem „schweren Corona-Herbst“ in Deutschland. Derweil fürchten Eltern und Mediziner im indischen Staat Kerala nun auch das Tomatenfieber. Bislang gibt es 108 bekannte Fälle infizierter Kinder.

Die „sehr ansteckende Tomatengrippe“ treibt Medizinern in Indien die Sorgenfalten auf die Stirn. Vor allem Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren seien für Infektionen anfällig. © Farooq Sayed/dpa/Symbolbild

Im medizinischen Fachjournal The Lancet berichten die Ärzte Vivek Chavda, Kaushika Patel und Vasso Apostolopoulus von ihren bisherigen Erfahrungen mit der Tomatengrippe. In Kerala, einem Bundesstaat von Indien, hat die neuartige Infektionskrankheit bislang am schwersten zugeschlagen. Schon 82 Kinder unter fünf Jahren hat die Tomatengrippe befallen. Das „Regional Medical Research Centre“ berichtet von 26 weiteren Infektionen bei Kindern im Alter von ein bis neun Jahren.

Welche Symptome auf eine Infektion mit der Tomatengrippe hindeuten können

Wie eingangs skizziert, resultiert der Name der Tomatengrippe aus dem Ausbruch roter, schmerzender Bläschen, die am gesamten Körper auftreten und peu à peu auf die Größe einer Tomate anschwellen können. In ihrer Charakteristik würden die Bläschen an die Hautbeschwerden erinnern, die das Affenpocken-Virus bei jungen Erwachsenen auslösen kann. Die Symptome wiederum, die auf eine Infektion mit der Tomatengrippe hindeuten, ähneln den Beschwerden nach einer Covid-19-Infektion, im Speziellen bei Omikron BA.5:

Fieber

Müdigkeit

Gelenkschmerzen und -schwellungen

Kopfschmerzen

Erbrechen

Durchfall

Hautausschläge

Laut ersten Erkenntnissen gibt es jedoch keine Verwandtschaft zwischen dem Coronavirus und dem Tomatenfieber. Der Ursprung des Virus ist indes noch nicht genau belegt. Eine Vermutung der Wissenschaft stützt sich darauf, dass es sich bei der Tomatengrippe um eine neue Variante der Hand-Fuß-Mund-Krankheit, auch „falsche Maul- und Klauenseuche“ genannt, handeln könnte. Diese befällt überwiegend Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren.

Wie gefährlich ist die Tomatengrippe?

Natürlich stellt sich auch die Frage nach der Gefahr, die von der Tomatengrippe ausgeht. Zunächst einmal sind es sehr junge Kinder, die sich leicht mit der Tomatengrippe anstecken können. Durch den engen Kontakt mit anderen Kindern in der Altersgruppe wird die Verbreitung des Virus begünstigt. Laut Medizinern kann sich die Infektion vor allem über das Anfassen gemeinsam genutzter Oberflächen übertragen. Aber: Als lebensbedrohlich gilt die Tomatengrippe nicht.

Wie auch bei allen anderen viralen Infektionen sind medizinische Therapien und Impfungen auch bei der Tomatengrippe die vielversprechendsten Möglichkeiten, um Infektionen im Keim zu ersticken oder den Verlauf nach erfolgter Infektion abzuschwächen. Doch fehlt es bis dato, wie auch bei Omikron BA.5, an einem wirksamen Impfstoff gegen die Tomatengrippe.

Kommt die Tomatengrippe auch nach Deutschland?

Vorneweg: Bislang gibt es keine gemeldeten Fälle der Tomatengrippe in Deutschland. Zwar ist die Tomatengrippe hochinfektiös, doch gilt die bis jetzt nur vereinzelt auftretende Infektionskrankheit als endemisch, was in diesem Fall meint, dass sie örtlich begrenzt auftritt.

Am 19. August hatte jedoch eine Publikation des „The Pediatric Infectious Disease Journal“ von zwei infizierten Kindern in Großbritannien berichtet. Die betroffenen Patienten hatten sich auf einer Reise nach Kerala im Mai mit dem Virus infiziert. Doch sind sie inzwischen wieder genesen.

Ich habe mich mit der Tomatengrippe infiziert: Was kann ich jetzt tun?

Mediziner empfehlen bereits aufgrund der großen Ähnlichkeit mit der Hand-Fuß-Mund-Krankheit sowie dem Dengue- und dem Chikungunya-Fieber, die Tomatengrippe ähnlich wie diese Krankheiten zu therapieren. Das gestaltet sich wie folgt:

Patienten sollen sich fünf bis sieben Tage isolieren , da die Tomatengrippe äußerst ansteckend ist

, da die Tomatengrippe äußerst ansteckend ist Um möglichst schnell zu genesen, sollen Betroffene ausreichend schlafen

Es wird zudem empfohlen, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen

Zur Behandlung der Symptome wird zudem die Einnahme von Paracetamol empfohlen

Aber wie bereits mehrfach erwähnt: Bislang ist die Tomatengrippe in Deutschland kein Thema und beschränkt sich nur auf Indien. Vorsicht ist jedoch wie bei jeder Infektionskrankheit geboten. Das sollte die Corona-Zeit seit März 2020 gezeigt haben.