Deutsche Urlauber auf Mallorca brutal attackiert und gejagt – selbst Bundesregierung wohl am Fall dran

Gewalt-Exzess im Urlaub

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kilian Bäuml schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Für viele Mallorca-Urlauber gehört es dazu, in eine Bar zu gehen – für eine paar deutsche Fußballer endete der Abend jedoch abrupt und mit Gewalt.

Update vom 6. Juli 2023, 13.13 Uhr: Nach der Prügel-Attacke auf deutsche Touristen auf Mallorca haben die Opfer Bilder ihrer Verletzungen veröffentlicht. Sie kassierten mehrere Schläge auf Körper und Gesicht – auch Schlagstöcke wurden eingesetzt. Eines der Fotos, die sie der Bild zusendeten, zeigt eine lange rote Strieme, die sich senkrecht über den seitlichen Rücken des Malle-Touristen zieht. Auf einem weiteren Bild eines der anderen Opfer sind ebenfalls mehrere Zentimeter große Striemen zu sehen sowie eine aufgeplatzte Stelle auf dem Schulterplatt.

Grund für den Angriff auf die Urlauber, bei denen es sich um eine Fußballmannschaft aus dem Schwarzwald handelt, sei unerlaubtes Rauchen in einer Bar gewesen. Die Situation sei völlig eskaliert, wie der Mannschaftskapitän der Bild berichtete. „Keiner von uns 18 Mann blieb unverletzt. Ich habe einen Riss im Trommelfell“, so der Fußballer weiter. Ein anderer habe einen Fingerbruch erlitten.

Die Polizei, die nach dem Angriff alarmiert wurde, habe die Verletzten nicht ernst genommen, erzählte der Mannschaftskapitän. „Für die waren wir halt die dummen, besoffenen Touristen.“ Die Ermittlungen zu dem Fall laufen, auch die Bundesregierung soll sich laut Bild mit dem Fall auseinandersetzen.

Deutsche Touristen brutal traktiert und gejagt: Polizei ermittelt

Update vom 5. Juli 2023, 15:30 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Angriff auf eine Gruppe deutscher Touristen auf Mallorca gibt es nun erste Folgen für die Mitarbeiter des Biergartens, in der sich der Vorfall ereignete. Auf Grundlage des Videos, das am Montag von der Mallorca-Zeitung veröffentlicht wurde, hat die Polizei jetzt Ermittlungen gegen die Türsteher des Lokals eingeleitet. Dies wurde durch die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel bestätigt.

Nach Angriff auf deutsche Touristen – Polizei ermittelt gegen Security-Mitarbeiter

Die Videoaufnahmen stammten bereits vom 15. Juni, wurden der Zeitung aber offenbar erst am Montag von einem Augenzeugen zugespielt. Darauf ist zu sehen, wie mehrere, von dem Blatt als Türsteher identifizierte, Männer die Urlauber brutal attackieren und sie mit Schlagstöcken bewaffnet durch die Straßen der mallorquinischen Hauptstadt treiben.

Die Opfer haben sich der Polizei zufolge jedoch noch nicht zu Wort gemeldet und wurden auch noch nicht offiziell identifiziert. Es soll sich um Fußballer eines Vereins aus dem Schwarzwald handeln.

Wegen des Prügelvideos wurde einer der Türsteher der Bar auf Mallorca bereits entlassen

Laut einem Polizeisprecher liegt auch noch keine Anzeige vor, schreibt die Mallorca-Zeitung. Es wird vermutet, dass sich die Besucher bereits wieder in Deutschland befinden. Das erschwere die Ermittlungen. Einer der Türsteher des Lokals wurde offenbar bereits entlassen, meldet die Zeitung. Er soll prügelnd auf dem Video zu sehen gewesen sein.

Erstmeldung vom 4. Juli 2023: Palma – Beim Gedanken an Mallorca denken viele Urlauber sicher an die schönen Strände, mindestens genauso bekannt ist die Insel jedoch für ihre Partys und den Ballermann. In den Bars und Kneipen auf Mallorca wird viel getrunken und geraucht – letzteres war jedoch der Auslöser einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen deutschen Urlaubern und den Security-Angestellten einer Bar. Die Auseinandersetzung soll sogar derart eskaliert sein, dass die Security die Touristen bis ins Hotel verfolgt hat, bis die Polizei kam.

+ Für deutsche Urlauber aus einem Fußballverein endete gleich der erste Abend ihres Mallorca-Urlaubs in einer Eskalation. © Collage/Screenshot/Mallora Zeitung

Rauswurf wegen Rauchen – Ballermann-Security prügelt auf deutsche Urlauber ein

Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, waren 18 Männer aus einem deutschen Fußballverein auf der Insel. Noch am Tag der Anreise beschlossen die Männer, nach dem Einchecken in ihrem Hotel in eine Bar zu gehen. Dort entschieden sich zwei der Urlauber zu rauchen, obwohl es nicht erlaubt war. Dass sich einige Besucher nicht an die Regeln halten, ist auch einer der Gründe, weshalb Wirte auf Mallorca bereits im Juni genervt von den Urlaubern waren. Selbst nachdem sie von Security-Mitarbeitern auf das Rauchverbot aufmerksam gemacht und abgemahnt wurden, ließen die beiden Gäste das Rauchen demnach nicht bleiben und wurden rausgeworfen – daraufhin eskalierte die Situation.

Wie Zeugen berichten, sollen sich die Security-Mitarbeiter auf die Füße der Urlauber gestellt und sie zeitgleich geschubst haben. Die anderen 16 Männer des Fußballvereins wussten wohl nichts von dem Rauswurf ihrer Vereinskollegen und beschlossen unabhängig davon, die Bar zu verlassen. Die Angestellten dachten jedoch, sie kämen aus der Bar, um ihren Freunden zu helfen – deshalb riefen sie Verstärkung und der Gewalt-Exzess begann.

Ballermann-Security prügelt weiter, selbst sogar auf Urlauber auf dem Boden – und verfolgt sie bis zum Hotel

Einer der Raucher wurde wohl selbst auf dem Boden liegend noch getreten und kam später mit einem Trommelfellriss ins Krankenhaus. Doch die Security-Mitarbeiter waren angeblich längst nicht fertig, sie sollen Schlagstöcke ausgepackt und auf die Mitglieder des Fußballvereins eingeprügelt haben. Ein Zeuge erzählte laut des Berichts: „Jeder der 18 hat mindestens einen Schlag abbekommen. Jeder.“ Anschließend sollen die Security-Mitarbeiter die Mitglieder des Fußballvereins durch die Straßen getrieben haben.

Die Männer filmten die Szene der Gewalt so gut es ging, obwohl sie von den Security-Mitarbeitern bedroht worden sein sollen. Diese folgten ihnen sogar bis ins Hotel und wollten laut Zeugenangaben sogar in die Zimmer der filmenden Männer eindringen und sie zwingen, ihre Aufnahmen zu löschen. Der Mallorca-Zeitung liegen jedoch einige Aufnahmen vor. Die Security-Mitarbeiter hörten offenbar erst auf, als die örtliche Polizei auftauchte. Eine Anfrage der Bar, in der die Security-Mitarbeiter angestellt waren, blieb bisher unbeantwortet.

Ballermann-Bars sind nicht die einzige Gefahr für Urlauber – Mallorca will sein Image aufbessern

Die Angelegenheit wirft kein gutes Licht auf die beliebte Urlaubsinsel, dabei verhängt Mallorca derzeit viele neue Regeln und Strafen für Touristen am Ballermann, um das Image aufzubessern. Gefahr besteht jedoch nicht nur auf dem Ballermann, sondern auch beim friedlichen Schwimmen am Strand – eine Frau wurde beispielsweise von einem Motorboot überfahren.

Trotzdem kann sich die Insel kaum vor Touristen retten. Der Andrang ist sogar so groß, dass Anwohner auf Mallorca sich schon vor der Sommer-Saison fürchten.

Rubriklistenbild: © Collage/Screenshot/Mallora Zeitung