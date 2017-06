Erdrutsch verschüttet über 100 Menschen in China

Schwere Regenfälle als Ursache

Bild der Zerstörung: Rettungskräfte suchen nach dem Erdrutsch nach Verschütteten.

Die Dorfbewohner hatten offenbar keine Chance, als das Unglück passierte. Die Erdmassen von einem hohen Berghang fielen auf ihr Dorf. Ursache waren schwere Regenfälle.

Peking - Bei einem massiven Erdrutsch in China sind nach ersten Angaben wohl mehr als 100 Menschen verschüttet worden. Das berichteten das Parteiorgan „Volkszeitung“ und das Staatsfernsehen am Samstag. Das Unglück passierte am Samstagmorgen im Kreis Mao in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.

Die Rettungsarbeiten sind angelaufen. Dutzende von Helfern sind im Einsatz. Der Erdrutsch sei durch heftige Regenfälle ausgelöst worden, berichtete die „Volkszeitung“. Auf Bildern von der Unglücksstelle war zu sehen, wie Rettungstrupps in den Geröllmassen nach Vermissten suchten. Auch waren bereits Schaufellader im Einsatz.

Seit Wochen gehen in China bereits heftige sommerliche Regenfälle nieder, die jedes Jahr schwere Überschwemmungen und häufig auch Erdrutsche auslösen. Das Unglück passierte in einer hügeligen Gegend von Sichuan, die von Tibetern und der anderen Minderheit der Qiang bewohnt wird.

Dorf mit 40 Haushalten betroffen

Es zeigte sich ein Bild der Zerstörung. Nach Angaben der Staatsmedien wurde ein Dorf mit rund 40 Haushalten verschüttet. „Es wird befürchtet, dass rund 100 Menschen verschüttet sind“, schrieb die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Die Erdmassen von einem hohen Berg seien auf das Dorf Xinmo gefallen. Auch sei ein Fluss über zwei Kilometer Länge blockiert worden, berichtete die Staatsagentur.

