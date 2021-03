Schweden: Mutmaßlicher Terror-Anschlag in Vetlanda - acht Verletzte, Attentäter gefasst

Mutmaßlicher Terroranschlag

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in der schwedischen Stadt Vetlanda werden acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Polizei schießt auf den Tatverdächtigen.

. Der mtmaßliche Attentäter wird im Krankenhaus behandelt, nachdem er von der Polizei angeschossen wurde.

Vetlanda - Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in der schwedischen Stadt Vetlanda wurden acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Laut Polizeisprecherin Angelica Israelsson Silfver wurde der mutmaßliche Täter, ein Mann „in den Zwanzigern“, beim Versuch der Verhaftung durch die Polizei angeschossen. Er soll wohl am Bein getroffen worden sein.

Mutmaßlicher Attentäter in Schweden wohl mt einer Axt bewaffnet

Wie der schwedische Fernsehsender Sveriges Television berichtet, soll der Tatverdächtige wohl mit einer Axt bewaffnet gewesen sein und die Opfer mithilfe des Werkezeuges verletzt haben. Der Vorfall wurde von der schwedischen Polizei zunächst als mutmaßlicher Mordversuch eingestuft, später am Abend wurde die kriminelle Einstufung dann in einen mutmaßlichen Terroranschlag geändert.

Genauere Hinweise über den Tathergang möchte die schwedische Polizei noch nicht machen: „Es gibt einige Zeugen, die wir in ihrer Aussage nicht darin beeinflussen wollen, was sie gesehen haben und nicht. Wir werden einfach sehen, wie viel mehr wir später sagen können“, so Polizeisprecherin Israelsson Silfver. Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 15 Uhr ins Zentrum von Vetlanda gerufen. Laut den Berichten der Anrufer:innen seien mehrere Personen mit einer Axt angegriffen und verletzt worden.

Nach mutmaßlichem Terroranschlag in Schweden: Tatverdächtiger im Krankenhaus

Der Tatverdächtige steht zurzeit nach Angaben von Thomas Agnevik, ebenfalls Sprecher der schwedischen Polizei, in dem Krankenhaus, in dem er medizinisch versorgt wird, unter polizeilicher Bewachung. Seine Verletzungssituation ist noch unklar. Bekannt ist, dass der Mann lebend eingeliefert wurde. Während des Polizeieinsatzes wurden mehrere Gebiete im Zentrum der Stadt abgesperrt, darunter das Bahnhofsviertel. Der Zugverkehr durch Vetlanda wurde zunächst eingestellt, jedoch in begrenztem Umfang bereits wieder aufgenommen.

Insgesamt seien rund 15 Polizeipatrouillen vor Ort eingesetzt worden, unter ihnen auch Forensiker:innen. Seit etwa 16 Uhr arbeitet die Polizei daran, Beweise zu sichern und hält Verhöre ab. Die schwedische Sonderstaatsanwaltschaft hat routinemäßig eine Untersuchung der polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Festnahme eingeleitet. (Mirko Schmid)