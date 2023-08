Das musst du beim Schulstart beachten, damit du nicht „direkt verkackst“

Von: Felicitas Breschendorf

Zurück im Unterricht und erstmal chillen? Eine TikTokerin erklärt, was du vermeiden musst, um ein erfolgreiches Jahr zu haben.

Die Sommerferien gehen zu Ende, die Schule beginnt. In diesen Tagen geht in Deutschland der Unterricht wieder los. Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen haben den Anfang gemacht. In Baden-Württemberg und Bayern haben Schüler und Schülerinnen dagegen noch etwas länger Zeit, bis sie ihren Ranzen wieder packen müssen (Schulstart am 11.09./12.09.).



In allen Bundesländern gilt: Eltern können sich freuen, wieder Dinge ohne ihre Kinder tun zu können. Schülerinnen und Schüler müssen sich darauf einstellen, dass das Lernen wieder losgeht. Nur, wie starte ich besonders erfolgreich ins neue Schuljahr? Wenn du selbst noch zur Schule gehst, fragst du dich das vielleicht. Die TikTokerin Laura (@laurinspireyt) hat Antworten.

TikTokerin gibt Tipps, damit du bei Lehrer:innen direkt gut ankommst

Viele Schülerinnen und Schüler sind in den ersten Wochen noch entspannt: Erstmal zurücklehnen, zuhören und wieder ankommen. Manche beteiligen sich auch deshalb am Anfang nicht, weil sie glauben, dass der Stoff „eh noch nicht relevant ist“. So beschreibt es Laura in ihrem TikTok-Video.



Bis es tiefer in die Themen geht, kann es ja noch ein paar Unterrichtsstunden dauern. Also ergibt es doch Sinn, zu chillen, oder? Laura hält das für keine gute Idee. „Leute, Lehrer bilden sich meistens schon in den ersten Wochen einen fetten Eindruck von einem. Und wenn man den direkt verkackt, dann hat man auch das Schuljahr über verkackt.“

Wo sitzt du in der ersten Woche im Klassenzimmer? Die Sitzordung in der Schule könnte dein späteres Leben beeinflussen.

Sein Ordnungssystem „mitten im Schuljahr zu ändern, ist immer ein bisschen nervig“

Um nicht direkt in einem Chaos aus Zetteln zu versinken, hat Laura noch einen weiteren Tipp. Es sei wichtig, von Anfang an, ein Ordnungssystem zu führen. Du solltest dir demnach überlegen, ob du digital oder analog mitschreiben möchtest. Sowie, in welchen Ordnern du deine Unterlagen ablegen möchtest. „Das mitten im Schuljahr zu ändern, ist immer ein bisschen nervig.“



Zudem sei es wichtig, einen Planer zu führen, um nichts zu vergessen. Also, sich in ein Buch aufzuschreiben, welche Hausaufgaben und Prüfungen an welchem Tag anfallen.

So bekommst du in der ersten Schulwoche genügend Schlaf

In den Sommerferien ticken die Uhren etwas anders. Schülerinnen und Schüler können endlich ausschlafen. Wenn die Schule dann wieder um 8 Uhr (oder sogar noch früher) losgeht, müssen sie plötzlich extrem früh aufstehen. Sie gehen aber immer noch spät ins Bett, „weil man den anderen Rhythmus aus den Sommerferien gewohnt ist“, sagt Laura. Die Folge: zu wenig Schlaf.



Das kann sich negativ auf die Leistungen auswirken. Nach einer Studie des Forschungszentrums Demografischer Wandel der Frankfurt University of Applied Sciences haben Schulkinder, die weniger als acht Stunden schlafen, häufiger Konzentrationsprobleme.



Laura hat einen Tipp, damit du dich schon bei Schulstart konzentrieren kannst: In der letzten Woche der Sommerferien solltest du deinen Schlafrhythmus bereits anpassen. Also einfach schon etwas früher ins Bett gehen. Diese 13 Tricks können dir beim Einschlafen helfen.

