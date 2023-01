Schüsse in Nürnberg: Verdächtiger in Italien festgenommen

Bei Schüssen in der Nürnberger Südstadt war im vergangenem Oktober ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. © Daniel Karmann/dpa

Im vergangenem Oktober fielen plötzlich Schüsse in der Nürnberger Südstadt. Ein Mann starb. Der mutmaßliche Schütze wurde nun im italienischen Rimini festgenommen.

Nürnberg - Nach tödlichen Schüssen in Nürnberg im Oktober vergangenen Jahres ist der Tatverdächtige im italienischen Rimini festgenommen worden. Einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung bestätigte eine Sprecherin der Polizei Nürnberg am Abend. Weitere Details nannte sie zunächst nicht. Am Montag werde es dazu eine Pressekonferenz geben.

Der 28-Jährige soll im Oktober vor einem Restaurant in der Nürnberger Südstadt auf zwei andere Männer geschossen haben. Diese kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wo einer der beiden starb. dpa