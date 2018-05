Schüler eröffnet Feuer: Mehrere Tote an High School - Polizei entdeckt Sprengsätze

Alarm in Houston

In den USA hat es einen Vorfall mit einem Schützen an einer Schule in Texas gegeben. Ein Schüler soll mehrere Mitschüler getötet haben. Die Polizei entdeckte zudem mögliche Sprengsätze.

Houston - Bei der Schießerei in einer High School im US-Bundesstaat Texas sind nach US-Medienberichten am Freitag mehrere Menschen getötet worden.

Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston marschiert und hatte das Feuer eröffnet.

Polizei findet Sprengsätze an High School

Nach der tödlichen Schießerei entdeckte die Polizei mutmaßliche Sprengsätze auf dem Schulgelände und außerhalb des Campus.

Sicherheitskräfte seien dabei, sie zu entschärfen, teilte die Schulbehörde des Bezirks am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zuvor hatte ein Schüler das Feuer auf Mitschüler eröffnet und mindestens acht Menschen getötet.

Schützen wurde festgenommen

Lokale Medien in Texas berichteten von mindestens acht Toten. Ein Schütze sei in Haft, ein zweiter sei festgenommen worden, gab Polizeichef Ed Gonzalez via Twitter bekannt.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich beim Kurzmitteilungsdienst Twitter besorgt: Nach ersten Berichten sehe es "nicht gut aus".

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Mai 2018

Zeugen haben bewaffneten Mann gesehen

Ein Mädchen sei am Bein verletzt worden, Schüler seien in Panik aus dem Gebäude geflohen, berichtet ein Augenzeuge.

Mehrere Opfer an Schule

Ein Vater sagte dem Sender KTRK, bei seinem Eintreffen an der Schule hätten Krankenwagen mehrere Opfer abtransportiert.

Die Polizei schickte zahlreiche Einsatzkräfte zur Schule. Fernsehbilder zeigten, wie Schüler aus dem Gebäude geführt wurden.

