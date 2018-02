News-Ticker: 17 Tote nach Schüssen an Schule in Florida

Täter festgenommen

+ © AFP An einer Schule in Florida sollen mindestens 15 Menschen nach Schüssen tot sein. © AFP

An einer Schule in Parkland (US-Bundesstaat Florida) ist es am Mittwoch zu Schüssen gekommen. Dabei sind 17 Menschen getötet worden. Wir halten Sie im News-Ticker auf dem Laufenden.

An einer Schule in Parkland (Florida) kam es zu Schüssen.

Bezirkssheriff Scott Israel hat bekanntgegeben, dass am Mittwoch 17 Menschen getötet worden sind.

Die Polizei hat den Täter bereits identifiziert, er war auf der Flucht. Inzwischen wurde er aber festgenommen.

Der Täter ist der 19-jährige Nikolas C., der früher die Oberschule, an der die Schüsse gefallen sind, besucht hat.

<<< Aktualisieren >>>

02.21 Uhr: bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 19 Jahre alter ehemaligen Mitschüler handeln. Die Zahl der Verletzten war zunächst unklar. Mindestens 14 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, von denen zwei ihren Verletzungen erlegen seien, teilte der Sheriff des Bezirks Broward, Scott Israel, mit.

Der Tatverdächtige Nikolas C. sei ein ehemaliger Schüler der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland und aus disziplinarischen Gründen der Schule verwiesen worden, teilte der Sheriff weiter mit. C. sei nach der Tat in der nahegelegenen Stadt Coral Springs ohne weitere Zwischenfälle festgenommen worden und werde wegen leichter Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Er habe "zahlreiche Magazine, viele Magazine" bei sich gehabt, "und derzeit glauben wir, dass er ein AR-15 Gewehr bei sich hatte", sagte Scott weiter. Die Sicherheitsbehörden hätten bereits damit begonnen, seine Websites und Beiträge in sozialen Netzwerken zu rastern, darunter gebe es einige "sehr, sehr beunruhigende" Beiträge.

00.40 Uhr: Die Zahl der Opfer geht nach oben. Mittlerweile gab der zuständige Bezirkssheriff, Scott Israel, bekannt, dass 17 Menschen ihr Leben verloren haben.

00.19 Uhr: Bei der Schießerei sind Medienberichten zufolge mindestens 15 Menschen getötet worden. Der Sender ABC News berichtete von 15 Toten, CNN von 16 Toten. Beide Sender beriefen sich auf Behördenvertreter.

23.24 Uhr: Bei den Schüssen an einer Schule in Parkland im US-Staat Florida sind mehrere Menschen getötet worden. Das bestätigte am Mittwoch der Sheriff des Broward County, Scott Israel. Der Täter sei gefasst, er gehe nicht von weiteren Beteiligten aus. Es handele sich um einen etwa 18 Jahre alten Mann, möglicherweise einen ehemaliger Schüler. Israel hatte zuvor erklärt, dass mindestens 14 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden waren.

Kritik über Waffengesetz wird lauter

22.49 Uhr: Der Vorfall in Florida ist bereits das 19. Vorkommnis mit Schusswaffen an einer Schule in den USA im laufenden Jahr 2018. Erst vor drei Wochen waren in Kentucky zwei Schüler durch Kugeln ums Leben gekommen.

Regierung und Parlament haben Forderungen nach einer Verschärfung von Waffengesetzen bisher stets eine Absage erteilt.

Augenzeugen berichten über „eine Menge Blut“ im Schulhaus

22.46 Uhr: Augenzeugen berichteten, im Schulhaus der Highschool sei „eine Menge Blut“ zu sehen gewesen. Am Rande des weiträumig abgesperrten Areals warteten Eltern voller Sorge auf ihre Kinder. Die Schule wird von Schülern der Jahrgänge neun bis zwölf besucht, sie gilt als angesehen.

Schulleiter spricht von „vielen Toten“

22.37 Uhr: An einer Schule in Parkland (US-Bundesstaat Florida) sind am Mittwoch vermutlich tödliche Schüsse gefallen. Mindestens ein Mensch sei ums Leben gekommen, sagte der örtliche Feuerwehr-Chef Dan Booker Journalisten. Senator Bill Nelson sprach im Sender Fox News von „mehreren Getöteten“.

Ähnlich äußerte sich ein Offizieller der Schulbehörde. Der Sheriff des Broward County schrieb auf Twitter, es seien bisher 14 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden.

Polizei nimmt Täter fest

22.24 Uhr: Bei dem Mann, der von der Polizei festgenommen wurde, handelt es wirklich um den Täter. Das bestätigt der Sheriff.

NEW: "Shooter is now in custody," Broward County Sheriff's Office confirms of Marjory Stoneman Douglas High School shooting in Parkland, Florida. "Scene is still active." https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/VkTHOzPPOo — CBS News (@CBSNews) 14. Februar 2018

22.06 Uhr: Wie „MSNBC“ twittert, hat die Polizei einen Mann festgenommen. Ob es sich hierbei um den Täter handelt, ist zunächst unklar.

BREAKING: Parkland police take one person into custody after school shooting pic.twitter.com/rZnJFHCFFy — MSNBC (@MSNBC) 14. Februar 2018

22.00 Uhr: Medienberichten zufolge suchte die Polizei in Parkland - etwa 75 Kilometer nördlich der Metropole Miami - zunächst nach dem Schützen. Er soll identifiziert sein, war aber zunächst noch nicht gefasst.

Auch Donald Trump hat bereits zu dem Vorfall getwittert

21.50 Uhr: Auch der US-Präsident Donald Trump meldet sich zu Wort: „Meine Gebete und mein Beileid gehen an die Familien der Opfer des schrecklichen Florida-Schießens. Kein Kind, Lehrer oder sonst jemand sollte sich jemals in einer amerikanischen Schule unsicher fühlen.“

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Februar 2018

21.30 Uhr: Einsatzkräfte mehrerer Polizeieinheiten waren im Einsatz. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte Verletzte auf Tragen zu Krankenwagen transportierten. Gleichzeitig verließen zahlreiche Schüler unverletzt die Schule.

Das amerikanische Nachrichten-Portal „NBC“ twitterte ein Video von dem Vorfall:

BREAKING: Police respond to shooting at Parkland, Florida, high school.



Watch live coverage on the @NBCNightlyNews Facebook --> https://t.co/0Fi8uTSuAe pic.twitter.com/cwgvTdcT9a — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 14. Februar 2018

An einer Schule sind Schüsse gefallen

Update 21.19 Uhr: Parkland - An einer Schule in Parkland (US-Bundesstaat Florida) ist es am Mittwoch zu Schüssen gekommen. Das bestätigte das Büro des Sheriffs des Broward County.

Wo befindet sich die Schule?

Hier sind heute Schüsse gefallen:

For Those Wishing To Donate Blood For The Victims Of Florida High School Shooting...

Blood Donation Center

1855 N University Dr #1827

(954) 282-5195

For Coral Springs & Parkland Florida...#Prayers#SchoolShooting pic.twitter.com/7OYJ6FkGGh — DeplorableRāzərbak (@MediaJuggernaut) 14. Februar 2018

nm/dpa