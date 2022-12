Tödliche Kälte in den USA: Weiter Ausnahmezustand in Buffalo - Video zeigt bizarre Eiswelt

Von: Martina Lippl

Teilen

Monstersturm in den USA hat besonders die Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York getroffen. © JOED VIERA/afp

In den USA sorgt seit Tagen extremer Schneefall und Eiseskälte für Chaos. Besonders betroffen ist die Stadt Buffalo im Bundesstaat New York. Alle Infos im News-Ticker.

Schneemassen im US-Stadt Buffalo (Bundesstaat New York): Einsatzkräfte bergen Tote aus ihren Autos oder unter Schneewehen.

Schneesturm „Elliott“ in den USA: Militärpolizei verhängt Fahrverbot in Buffalo.

Dieser News-Ticker zum Extremwetter in der Stadt Buffalo und den USA wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 28. Dezember, 12.31 Uhr: Die Lage in Buffalo ist nach dem heftigen Wintersturm unfassbar gefährlich, wie die vielen Todesfälle zeigen. Neben den Schneemassen sind manche Häuser sogar von einer kompletten Eisschicht überzogen, wie mehrere Bilder und Videos in den Sozialen Medien zeigen. Der Nachrichten-Podcast Mo News zeigt eine dieser erschreckenden, aber auch faszinierenden Aufnahmen.

Wintersturm „Elliott“: Schneeräumen fast unmöglich – Militärpolizei verhängt Fahrverbot in Buffalo

Erstmeldung vom 28. Dezember 2022:

Buffalo – Der US-Wetterdienst hatte schon vor Weihnachten vor einem heftigen Wintersturm gewarnt. Dann fegte eine arktische Kaltfront – auch Bombenzyklon genannt – über weite Teile des Landes hinweg. Massive Schneefälle und extreme Kälte sorgten für Chaos. Mehrere Bundesstaaten verhängten den Notstand. Millionen US-Bürger mussten ihre Reisepläne zu den Feiertagen absagen. Reisen unter diesen Bedingungen sind extrem gefährlich. Sturmtief „Elliott“ entwickelte sich zu einem „historischen Wintersturm“. Dazu sanken Temperaturen sanken teils weit unter minus 30 Grad – im US-Bundesstaat Montana sogar unter 40 Grad.

Schneemassen im US-Stadt Buffalo (Bundesstaat New York): Einsatzkräfte bergen Tote aus ihren Autos oder unter Schneewehen

Mindestens 50 Menschen sind landesweit bei dem „Schneesturm des Jahrhunderts“ ums Leben gekommen. In der Gegend von Erie County im US-Bundesstaat New York melden die Behörden fast 31 Todesopfer. „Wir erholen uns von einem der schlimmsten Stürme, die wir je gesehen haben, leider mit der höchsten Zahl an Todesopfern, die wir je bei einem Sturm hatten“, sagte der Verwaltungschef von Erie County, Mark Poloncarz, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Ein Blizzard im Jahr 1977 hatte 29 Menschenleben gefordert.

Monstersturm in den USA hat besonders die Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York getroffen. © JOED VIERA/afp

Schneesturm in USA: Krankenschwester (22) bleibt mit Auto im Schnee stecken – tot

Besonders betroffen in dem County westlich von New York ist die Stadt Buffalo (275.000 Einwohner). In Buffalo wurden die Toten in Autos, Häusern und Schneewehen gefunden. Einige Menschen starben beim Schneeschaufeln, andere seien ums Leben gekommen, weil Rettungskräfte nicht rechtzeitig auf medizinische Notfälle reagieren konnten. Es wird erwartet, dass weitere Leichen gefunden werden, wenn der Schnee geräumt wird oder schmilzt. Rettungskräfte suchen festgefahrenen Autos ab. Eine junge Krankenschwester (22) blieb mit ihrem Wagen auf dem Weg von der Arbeit im Schnee stecken. Erst 18 Stunden später fanden Rettungskräfte die 22-Jährige tot auf, berichtet die Nachrichtenagentur afp. Die Einsatzkräfte waren selbst im Schnee gefangen gewesen.

Schnee-Chaos in den USA: Militärpolizei verhängt Fahrverbot im schneebedeckten Buffalo

Die Stadt Buffalo ist unter Schneemassen begraben. Fast Meter hoch türmt sich der Schnee. Der Flughafen Buffalo Niagara International Airport bleibt nach eigenen Angaben mindestens bis zum 28. Dezember geschlossen. Die Schneemenge ist historisch, auch wenn die Gegend Winter und Schnee erprobt ist. Der extreme Wintereinbruch fordert die Stadt aktuell jedoch heraus. Das Räumen der Straßen schier unmöglich. Es gilt weiter ein Fahrverbot. Die Staats- und Militärpolizei wurden am Dienstag entsandt, um die Menschen von Buffalos schneebedeckten Straßen fernzuhalten. In Buffalo dürfen nur Schneeräumfahrzeuge und Kettenbagger auf den verschneiten Straßen fahren. Die Polizei teilt in den sozialen Netzwerken Fotos von gestrandeten Autos im Schnee.

„Sie können auf jeden Fall rausgehen und nach Nachbarn sehen, zu offenen Geschäften gehen, und so weiter. Aber fahren Sie nicht“, schrieb Verwaltungschef Poloncarz im Onlinedienst Twitter.

Schneesturm in den USA: Ein Wagen der New York State Trooper blockiert die Einfahrt zur Route 198 in Buffalo. © Jeffrey T. Barnes/dpa

Tausende Menschen sind in Buffalo Tage nach dem Sturm ohne Strom. Viele Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sind noch geschlossen. Einige Bewohner sind verzweifelt. Die meisten wichtigen Autobahnen in der Gegend sind schon wieder geöffnet. Temperaturen sollen laut dem Wetterdienst bis zum Wochenende auf 10 Grad steigen. Der Blizzard war nicht das erste Winterspektakel in den USA. Bereits im November sorgten große Schneemassen für einen Notstand in New York. (ml)