Winter in Texas: Schlitterpartien enden in Karambolagen – „Geht von der Bremse runter“ (mit Video)

Brenzlige Szenen

+ © Instagram (jameshbates) Was für eine Rutschpartie – ein Wagen nach dem anderen schlittert eine Straße entlang. © Instagram (jameshbates)

„Da schneit es mal in Texas ...“ – und schon passiert eine Karambolage nach der anderen: Eine Straße wird zur irren Rutschbahn.

Austin (Texas) – In Deutschland wird es wieder wärmer, viele Wetterexperten sprechen schon von einem Vorfrühling. Dagegen ist es in weiten Teilen der USA noch meilenweit davon entfernt. Seit Wochen machen Eisstürme, Schneemassen und -verwehungen das Land unsicher und haben es fest im Griff. Dadurch sind die Straßen und Wege allerdings so glatt und rutschig, dass Wetter-Experten jetzt den Einwohnern empfehlen, sich so wenig wie möglich mit dem Auto auf die Straßen zu begeben. Doch manche Autofahrer sehen das Ganze wohl nicht so eng, weshalb es immer wieder zu Unfällen und Pannen kommt.

Ein Mann namens James Bates kann es jedenfalls kaum glauben, als er aus dem Fenster sieht und dort live die Karambolagen verfolgt. Mit seinem Handy nimmt er schließlich mehrere Videos auf. Die Straße vor dem Anwesen ist abschüssig, prädestiniert für Fahrzeuge, die ins Rutschen zu geraten. Und so kommt es, dass eins nach dem anderen die gesamte Anhöhe entlangschlittert und sich dabei brenzlige Szenen abspielen. Wie beim „Autoscooter" rammen die Fahrzeuge andere Autos am Fahrbahnrand, umstehende Personen springen beiseite. Auf der Straße entsteht ein geradezu irrwitziger Tumult.