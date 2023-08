Serientäter in Österreich: Zwei Tote, mehrere Angriffe - Unbekannter schlägt offenbar wieder zu

Erneut erschüttert der Mord an einem Obdachlosen die Wiener Gesellschaft. Nun wird ermittelt, ob es sich um einen Serienmörder handelt.

Wien ‒ Wieder ein Mord. Wieder in Wien. Wieder ein Obdachloser. Das Töten in der Hauptstadt Österreichs geht weiter. Am Wiener Berg wurde eine geköpfte Leiche in einem Waldstück gefunden, die die dortige Polizei vor Fragen stellt. Laut Medienberichten soll es sich bei der Leiche vermutlich um einen obdachlosen Mann handeln. Die Leiche beziehungsweise die gefundenen Skelletteile sollen schon eine geraume Zeit am Fundort gelegen haben.

Eine Verbindung mit dem Obdachlosen Mörder, der bereits mehrere Mal in den vergangenen Wochen auf Wohnsitzlose Männer und eine Frau in Österreichs Hauptstadt zustach, will die Polizei derzeit noch nicht herstellen.

Skelett eines Obdachlosen in Wien: Leichenteile lagen in Schafsack

Die Skelettteile wurden in einem Schlafsack gefunden. Der Finder der Knochenreste soll einem Bericht des ORF zufolge die tote Person gekannt haben. Dennoch hält sich die Polizei in dem Fall noch bedeckt. Polizeisprecher Philipp Haßlinger sagte gegenüber „Wien heute“, es liege der Verdacht nahe, dass es sich um eine obdachlose Person handelt. Es sei aber bisher eine reine Vermutung. Ob es sich bei der Leiche am Ende tatsächlich um einen Mann handelt, lasse sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Momentan würden DNA-Datenbanken mit der DNA der toten Person abgeglichen, um die mögliche Identität des Toten feststellen zu können.

Serienmörder am Werk? In Wien sind seit dem 12. Juli dieses Jahres zwei obdachlose Männer ermordet und eine Frau schwer verletzt worden. Die Toten wiesen mehrere Stich- und Schnittverletzungen am Körper auf. Einer der Männer verstarb später im Krankenhaus. Die Frau, die in einem Park angegriffen wurde, überlebte schwer verletzt. Aufgrund der Verletzungsmuster und nächtlichen Angriffe auf Wohnungslose gehen die Ermittelnden davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den drei Angriffen besteht und „dieselbe Täterschaft verantwortlich ist“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Wiener Polizei fahndet möglicherweise nach einem Serienmörder.

Einen möglichen Zusammenhang, wonach es sich bei dem jetzigen Opfer um eine weitere Attacke auf einen Obdachlosen in Wien handeln könnte, wies Polizeisprecher Haßlinger zurück. „Ein Zusammenhang mit den Mordfällen im Obdachlosenmilieu herzustellen wäre deutlich verfrüht“, zitiert ihn der ORF.

Erneuter Mord an Obdachlosen? Münzgroßes Loch in der Schädeldecke

Derweil berichtet die Kronen Zeitung, dass zwei Details einen Unfall völlig ausschließen und der Tote keines natürlichen Todes verstarb. Laut Tatort-Experten lag der Kopf des Toten abgetrennt meterweit vom Korpus entfernt. Des weiteren klaffte in der Schädeldecke ein münzgroßes Loch. „Die Verletzung des Knochens weist auf massive Gewaltanwendung hin, von einem Unfall ist nicht auszugehen“, so ein Kriminalbeamter.

Morde an Obdachlosen - was bisher geschah in Wien:

12. Juli: Eine Passantin findet am frühen Morgen auf einer Parkbank die Leiche eines obdachlosen Mannes. Der leblose Körper ist laut Kronen-Zeitung mit zahlreichen Messerstichen übersät gewesen.

Eine Passantin findet am frühen Morgen auf einer Parkbank die Leiche eines obdachlosen Mannes. Der leblose Körper ist laut Kronen-Zeitung mit zahlreichen Messerstichen übersät gewesen. 22. Juli: Eine obdachlose Frau wird in der Nähe ihres Schlafquartiers mehrfach mit dem Messer attackiert. Den Täter sah sie nicht. Die Frau überlebte schwer verletzt.

Eine obdachlose Frau wird in der Nähe ihres Schlafquartiers mehrfach mit dem Messer attackiert. Den Täter sah sie nicht. Die Frau überlebte schwer verletzt. 9. August: Ein 55 Jahre alter Mann wird mit einer Klinge traktiert und schwer verletzt am Straßenrad aufgefunden. Das Opfer wurde Not-operiert, verstarb aber kurz darauf..

