Schüsse in Atlanta: Mindestens ein Toter – mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Von: Moritz Bletzinger

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Todesschützen von Atlanta. © Atlanta Police Department/Twitter

Ein Mann in Atlanta hat mindestens einen Menschen getötet und drei weitere verletzt. Die Polizei sucht den Todesschützen.

Atlanta/USA – Etwa um 19.30 Uhr deutscher Zeit meldete die Polizei Atlanta eine Schießerei nahe der Innenstadt. Ein Mann schoss in einem Gebäude um sich. Er soll mindestens einen Menschen getötet und drei weitere verletzt haben. Die Polizei rief Anwohner dazu auf, Schutz zu suchen und ihre Häuser nicht zu verlassen.

Schießerei in Atlanta: „Andauernde Lage“ – Mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Knapp zwei Stunden später haben die Behörden diese Sicherheitsanweisung wieder zurückgezogen. Der mutmaßliche Täter ist jedoch auf freiem Fuß. Die Polizei sucht den Mann und veröffentlichte Fahndungsfotos auf Twitter. Sie mahnt außerdem: „Rufen Sie 911 – gehen Sie nicht auf ihn zu. Er ist mutmaßlich bewaffnet und gefährlich.“ Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses, sprach von einer andauernden Lage.

Weitere Schüsse sind seit dem Vorfall in der Innenstadt wohl nicht gefallen. Derweil kursiert im Internet ein Video, das den Todesschützen zeigen soll. Die Polizei von Atlanta weist aber darauf hin, dass es sich dabei um eine Fehlinformation handelt.

Schießerei in den USA: Jährlich zehntausende Tote in Zusammenhang mit Waffengewalt

Schießereien und andere Vorfälle mit Schusswaffen passieren in den USA recht häufig, beinahe täglich. Jährlich sterben dadurch zehntausende Menschen in den USA. Im Januar ereignete sich eine besonders schockierende Auseinandersetzung. Ein Sechsjähriger eröffnete das Feuer auf seine Grundschullehrerin.

In Europa geschah am Mittwoch eine Gewalttat in einer Schule in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Ein Schüler erschoss mutmaßlich mehrere Mitschüler und einen Wachmann. Die Anteilnahme nach dem Amoklauf ist groß. (moe/dpa)