Scheidung von Jennifer Flavin: Sylvester Stallone bricht sein Schweigen

Von: Susanne Kröber

Die Gerüchteküche brodelte, jetzt haben es Sylvester Stallone und seine (Noch-)Ehefrau Jennifer Flavin offiziell bestätigt: Sie lassen sich nach 25 Jahren Ehe scheiden.

Palm Beach – Sie galten als absolutes Hollywood-Vorzeigepaar, doch in Zukunft gehen Sylvester Stallone und Ehefrau Jennifer Flavin getrennte Wege. Im Mai 1997 heirateten der „Rocky“-Star und das Model, gemeinsam bekamen sie die Töchter Sophia, Sistine und Scarlet. Doch 25 Jahre später liegt die Ehe in Scherben, Jennifer Flavin hat die Scheidung von Sylvester Stallone eingereicht.

Sylvester Stallone und Jennifer Flavin: Auf den Umzug folgt die Scheidung

„Ich liebe meine Familie“, ließ Sylvester Stallone laut Closer-Magazin durch seine Sprecherin mitteilen. „Wir besprechen diese persönlichen Probleme einvernehmlich und im Privaten.“ Das Statement folgt auf die Nachricht, dass Stallones Frau Jennifer Flavin am 19. August in Palm Beach County, Florida, die Scheidung eingereicht hat. Anfang des Jahres war das Glamour-Paar erst gemeinsam aus dem kalifornischen La Quinta in eine Luxusvilla im Sunshine State gezogen, nun folgt also die Trennung auf dem Fuße.

Ehe-Aus nach 25 Jahren: Jetzt äußert sich Sylvester Stallone zur Trennung von seiner Frau Jennifer Flavin. © picture alliance/dpa/Peter Foley

Dieses Luxusdomizil in Palm Beach beansprucht Jennifer Flavin laut TMZ jetzt für sich. In den Scheidungspapieren soll die Kosmetikunternehmerin Sylvester Stallone außerdem vorwerfen, gemeinsames Ehevermögen zu verschwenden und zu unterschlagen.

Jennifer Flavin über Trennung von Sylvester Stallone: „Es macht mich traurig“

In ihrem offiziellen Statement zur Trennung schlägt Jennifer Flavin jetzt jedoch versöhnlichere Töne an. „Es macht mich traurig, verkünden zu müssen, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann Sylvester Stallone eingereicht habe“, so das frühere Model gegenüber dem People-Magazin.

„Wir werden zwar nicht länger verheiratet sein, aber ich werde die Beziehung, die wir mehr als 30 Jahre lang geführt haben, immer zu schätzen wissen, und ich weiß, dass wir beide für unsere wunderschönen Töchter da sein werden“, betont Jennifer Flavin in ihrer Mitteilung.

Trennung von Jennifer Flavin: Sylvester Stallone lässt sein Liebestattoo seiner Frau überstechen

Gerüchte über eine mögliche Trennung von Sylvester Stallone und Jennifer Flavin machten zuletzt die Runde, nachdem sich der „Rocky“-Star Mitte August ein Liebestattoo überstechen ließ. Seit 2007 zierte das Gesicht seiner Frau Stallones rechten Oberarm, jetzt hat das Abbild seines Hundes Butkus Jennifer Flavins Platz eingenommen. Stallones Sprecherin Michelle Bega hatte die Aktion zunächst noch heruntergespielt.

„Mr. Stallone wollte das Bild seiner Frau Jennifer auffrischen lassen, das Ergebnis war jedoch unbefriedigend und leider nicht reparierbar. Infolgedessen musste er das Original mit einem Tattoo seines aus ‚Rocky‘ bekannten Hundes Butkus überdecken lassen“, so die offizielle Erklärung.

Sylvester Stallone und Jennifer Flavin: Trennung nur drei Monate nach Liebeserklärung zur Silberhochzeit

Trotz der Gerüchte kommt die Trennung von Sylvester Stallone und Jennifer Flavin überraschend. Im Mai feierten die beiden noch ihre Silberhochzeit und überboten sich bei Instagram mit gegenseitigen Liebesbekundungen. So gratulierte Stallone seiner Frau mit liebevollen Worten zum Hochzeitstag. „Es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, was diese unglaublich selbstlose, hingebungsvolle, geduldige Frau uns bedeutet, und ich wünsche mir nur, es könnten noch 25 weitere kommen.“

Jennifer Flavin ließ es sich nicht nehmen, Sylvester Stallones Instagram-Post ähnlich romantisch zu kommentieren. „Danke mein Liebster“, schrieb sie im Mai. „Ich liebe dich so sehr, und wir werden die nächsten 25 Jahre und mehr zusammen verbringen. Bring mich weiterhin zum Lachen und ich gehöre für den Rest meines Lebens dir.“ Offenbar gab es für Flavin zuletzt nicht mehr viel zu lachen, denn aus 25 weiteren gemeinsamen Jahre wurden ganz schnell drei Monate ...