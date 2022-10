Schach-Betrug: Hans Niemann könnte in über 100 Fällen betrogen haben

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Aufregung um Schach-Shootingstar Hans Niemann geht in die nächste Runde: Gegen den 19-Jährigen werden weitere Betrugsvorwürfe laut.

Los Angeles – Der mögliche Schach-Betrug des 19-jährigen US-Amerikaners Hans Niemann bleibt das große Thema der Schachwelt. Der neue Vorwurf: Ein möglicher Betrug könnte in der Vergangenheit deutlich umfangreicher ausgefallen sein, als bisher vermutet. Zuletzt hatte Niemann zwei Fälle eingeräumt, die sich im Alter von 12 und 16 Jahren ereignet haben sollen. Aktuellen Medienberichten zufolge ist das möglicherweise nicht die ganze Wahrheit: Das Wall Street Journal berichtet unter Bezugnahme auf das Online-Portal chess.com, es könnte sich tatsächlich um eine dreistellige Zahl von Betrugsfällen handeln. Auch in Deutschland rätselt die Schachwelt: Stimmt das, oder handelt es sich um eine unanständige Hexenjagd auf einen Jugendlichen?

Hans Niemann: Schach-Star könnte in mehr als 100 Fällen online betrogen haben

Weiterhin große Aufregung um Hans Niemann: Der Schach-Star sieht sich erneut mit dem Vorwurf des Betrugs konfrontiert. Das Wall Street Journal schreibt, Niemann habe Anschuldigungen eingeräumt, infolgedessen sei er vorübergehend von einem berühmten Portal ausgeschlossen worden. Das WSJ behauptet auch: Der letzte Fall von Schach-Betrug durch Niemann soll in das Jahr 2020 fallen.

Magnus Carlsen (l) und Hans Niemann beim Schach-Duell. © Crystal Fuller/Saint Louis Chess Club/dpa

Klar ist indes nicht, ob der junge Schach-Profi auch in direkten Duellen betrogen haben soll, oder nicht. Niemann selbst versichert, er habe nie bei direkten Partien unlautere Mittel angewandt. Erst kürzlich hatte der Schach-Weltverband bekannt gegeben, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Öffentliche Vorwürfe hatte der 19-Jährige zuletzt vor allem von Schach-Weltmeister Magnus Carlsen erhalten. Experten kommen zu unterschiedlichen Schlüssen, ob Hinweise auf Betrug Niemanns in der jüngeren Vergangenheit vorliegen, oder nicht. Ein Grund: Es gibt kein einheitliches Verfahren zur Überführung.

Schach-Betrug: Niemann mit Vorwürfen von Schach-Weltmeister Magnus Carlsen konfrontiert

Von prominenter Stelle der Schach-Welt kommen Anschuldigungen des Schachbetrugs: Niemann sieht sich mit Vorwürfen des norwegischen Schach-Weltmeisters Magnus Carlsen konfrontiert. Carlsen hatte laut dpa kürzlich erklärt: „Ich glaube, dass Niemann – auch in letzter Zeit – mehr betrogen hat, als er öffentlich zugegeben hat“. Einige Beobachter hatten hinter den Vorwürfen zuletzt ein gekränktes Ego vermutet: Erst kürzlich hatte der Schach-Großmeister Carlsen beim Sinquefield Cup in St. Louis überraschend das Nachsehen gegen den Shooting-Star Niemann. Zum ersten Mal in seiner langjährigen Karriere hatte sich Carlsen anschließend von einem Turnier zurückgezogen.

Später waren beide bei Julis Bär Generations-Cup erneut aufeinander getroffen. Was dann passierte, überraschte viele Beobachter: Nach nur einem Zug brach Carlsen die Partie ab. In einem Statement zu seinen Betrugsvorwürfen gegenüber Niemann bezog sich Carlsen auch auf seine Niederlage gegen den US-Amerikaner: „Nach meinem Eindruck war er weder angespannt noch voll konzentriert, während er mich mit den schwarzen Steinen auf eine Weise überspielt, wie es nur eine Handvoll Menschen könnten“, so der Weltmeister.

Hans Niemann und Magnus Carlsen: Schach-Verband leitet Untersuchungen gegen beide Spieler ein

Inzwischen hat der Schachverband Untersuchungen sowohl gegen Hans Niemann als auch gegen Magnus Carlsen aufgenommen. Der Weltverband erklärte auf seiner Seite: „Nach den jüngsten Entwicklungen in der Carlsen-Niemann-Kontroverse hat die Fairplay-Kommission (FPL) der Fide beschlossen, von Amts wegen zu handeln und ein Untersuchungsgremium (IP) einzurichten“.

Es soll geprüft werden, ob ausreichend Belege für einen Betrug vorliegen. Wenn ja, wird eine Anklage bei der Ethik- und Disziplinarkommission der Fédération Internationale des Échecs (Dachorganisation der nationalen Verbände der Schachspieler) erhoben. Sollte es keine ausreichenden Belege geben, wird geprüft, ob eine falsche Beschuldigung Carlsens gegenüber Niemann vorliegt – auch das könnte in einer Anzeige münden. Es bleibt eine Frage offen: Handelt es sich um eine unanständige „Hexenjagd“ gegen einen Jugendlichen, oder hat Niemann wirklich betrogen – eine Antwort hierauf gibt es noch nicht.