VW Beetle zu verkaufen: Warum der Besitzer dafür rund 450.000 Euro haben möchte

Mit sehr speziellem Extra

+ © Craiglist Bei Craigslist steht aktuell dieser VW Beetle (Baujahr 2000) zum Verkauf – für umgerechnet mehr als 450.000 Euro. © Craiglist

Noch auf der Suche nach einem exklusiven Weihnachtsgeschenk? Dann könnte dieser VW Beetle (Baujahr 2000) für umgerechnet rund 450.000 Euro vielleicht etwas sein.

San Francisco – Wenn eine Verkaufsanzeige mit den Worten beginnt „Ja, das ist ein echtes Angebot“ – dann scheint es sich bei dem entsprechenden Produkt um etwas ganz nicht ganz Alltägliches zu handeln. Und das ist es in diesem Fall zweifelsohne so: Auf dem US-amerikanischen Portal Craigslist steht aktuell ein silberfarbener VW Beetle (Typ 9C), Baujahr 2000 zum Verkauf. Der Preis? Ziemlich außergewöhnlich. 550.000 US-Dollar (umgerechnet gut 450.000 Euro) möchte der Besitzer für sein Gefährt gerne haben. Das Besondere? Das Fahrzeug ist mit einem 1.350-PS-Düsentriebwerk ausgestattet. Und der VW Beetle hat angeblich tatsächlich eine Straßenzulassung, wie 24auto.de berichtet.

Der VW Beetle (Automatik), der hier zum Verkauf steht, ist kein unbekanntes Auto – von dem ungewöhnlichen Fahrzeug kursieren auf YouTube zahlreiche Videos. Aufgebaut wurde das Auto Mitte der 2000er-Jahre von einem gewissen Ron Patrick, einem Maschinenbau-Ingenieur mit Doktortitel der Stanford Universität. Im Heck des Fahrzeugs sitzt ein kerosinbetriebenes Düsentriebwerk des Typs General Electric T58-8F. Bei dem Triebwerk handelt es sich um eine sogenannte Wellenturbine, die ab den 1950er-Jahren vor allem in Hubschraubern der US Navy zum Einsatz kam. „Ich habe keine Ahnung, wie schnell das Auto fahren kann – und ich werde es wahrscheinlich auch nie erfahren", schreibt der Verkäufer in seiner Anzeige. „Ich habe das Auto aus Begeisterung gebaut – und nicht, um mich umzubringen."