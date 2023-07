Kutscher misshandelt Fiakerpferd vor aller Augen – Video sorgt für Empörung in Österreich

In Österreich entfacht ein Vorfall die Debatte um Fiakerfahrten. Ein Tierschutzverein erhebt Anzeige gegen einen Fahrer.

Salzburg – Österreich und Fiakerfahrten – für viele gehört das zusammen. Besonders Touristen nehmen die Kutschfahrten in Anspruch. Geräusche von Pferdehufen sind in Städten wie Wien oder Salzburg daher nicht ungewöhnlich. In der Mozartstadt Salzburg kam es nun jedoch zu einem äußerst unschönen Vorfall. Ein Kutscher misshandelte sein Pferd. Ein Video sorgte für Entsetzen.

Kutscher misshandelt Fiakerpferd: Schläge und grobes Reißen am Zaumzeug - Video hält alles fest

Dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) wurde ein Video zugespielt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Demnach ereignete sich der Vorfall am Montag (17. Juli 2023). In dem Video ist ein Fiakerfahrer zu sehen, der sein Pferd mehrmals ins Gesicht schlägt und grob am Zaumzeug reißt. Zusätzliche Schmerzen für das Tier, denn die Mundpartie eines Pferdes sei sehr sensibel, so der Tierschutzverein.

Anhand der Handbewegungen des Kutschers ist anzunehmen, dass er dem Tier weitere Schläge androhte. Dieses hat „sichtlich Angst“. Für weiteres Entsetzen sorgt ein in unmittelbarer Nähe stehender Fiakerfahrer, der die Szenen zwar beobachtet, jedoch nicht zum Wohl des Tieres einschreitet.

Entsetzen nach Fiaker-Vorfall in Österreich: „Diese Branche ist zum Kotzen“

Unter einem Facebookbeitrag des Tierschutzvereins äußern viele User ihre Empörung über die Taten des Kutschers. Die Reaktionen reichen von „furchtbar“ über „sehr traurig“ bis hin zu „unfassbar“. Ein User forderte: „Fiaker gehören verboten.“ Eine andere Facebook-Nutzerin kommentierte: „Diese veraltete, üble Branche ist zum Kotzen.“

Indes will der Verein gegen Tierfabriken den Kutscher-Vorfall nicht ohne Weiteres hinnehmen. „Der VGT wird Anzeige wegen Tierquälerei erstatten und die Behörde um Prüfung der Eignung des Lenkers als Fiakerfahrer ersuchen“, hieß es in der Mitteilung. Ein Mitglied des Tierschutzvereins äußerte sich darin und brachte ebenfalls seine Empörung zum Ausdruck. „Ich bin entsetzt, aber leider nicht mehr überrascht, über das gewalttätige Verhalten der Fiaker. Es ist besonders schockierend, dass die Vorfälle von körperlicher Gewalt und Misshandlung gegenüber den Fiakerpferden in aller Öffentlichkeit geschehen“, führte er aus.

Fiakerfahrten, die das VGT-Mitglied als „archaische und grausame Praxis“ bezeichnete, müssten beendet werden. „Es ist völlig inakzeptabel, dass diese Tiere unter dem Vorwand des Tourismus und der Tradition leiden müssen.“

Österreich: Kutscher misshandelt Fiakerpferd - Es ist nicht der erste Vorfall

Um die Fiaker wird nicht erst seit dem Vorfall in Salzburg kontrovers diskutiert. Kritiker melden sich schon seit Jahren zu Wort. Vorfälle, die dem eben beschriebenen ähneln, gab es schon in der Vergangenheit. Im September 2022 soll ein Fiakerfahrer einem Pferd beispielsweise Chilipaste in den Mund geschmiert haben. Auch damals erhob der VGT Anzeige.

Zudem ist die Hitze, der die Tiere im Sommer oftmals ausgesetzt sind, ein weiterer Punkt von Kritikern. Ein Fiaker-Verbot in Wien etwa steht schon seit 2013 zur Debatte. Ein solches Verbot hatte die Tierschutzorganisation PETA damals gefordert. Die Organisation setzt sich im Allgemeinen gegen Kutschfahrten, die gefährlich sein können, ein. Hintergrund war ein acht Jahre altes Pferd, das auf einer Fahrt einem Herzinfarkt erlag, wie Focus berichtete. Ein Verbot ist jedoch keineswegs in Sicht. In Salzburg wurde der Fiakervertrag im Mai 2023 für einen erneuten Zeitraum von fünf Jahren verlängert.

