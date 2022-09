Schüsse in Russland: Unbekannter bricht in Schule ein - Mindestens 13 Tote und zahlreiche Verletzte

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

In Russland ereignete sich ein tödlicher Angriff in einer Schule. (Symbolbild) © dpa/Christophe Gateau

Mehrere Todesopfer und Verletzte zählen russische Behörden nach einem Angriff in einer Schule. Der mutmaßliche Täter brach zuvor in die Schule ein.

Update, 11.45 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Todesopfer bei Schüssen in einer russischen Schule ist am Montag auf 13 gestiegen. Das teilte das nationale Ermittlungskomitee in neuen Angaben mit, darunter seien 7 Kinder und 7 Erwachsenen. Zuvor war von neun Toten die Rede gewesen, darunter mindestens zwei Lehrer und zwei Wachleute. Die Ermittlungsbehörde bestätigte, dass es 21 Verletzte gebe, darunter 14 Kinder und 6 Erwachsene.

Ursprungsmeldung: Ischewsk - In Russland hat sich nach Behördenangaben am Montag ein tödlicher Angriff in einer Schule ereignet. Bei dem Amoklauf in der Stadt Ischewsk sind nach bisherigen Erkenntnissen neun Menschen ums Leben gekommen, darunter fünf Kinder. Das nationale Ermittlungskomitee sprach von neun Toten, darunter fünf Kinder, zwei Lehrer und zwei Wachleute. Das Innenministerium der Republik Udmurtien hatte zuvor von sechs Toten und 20 Verletzten gesprochen.

Schüsse in Russland: Unbekannter bricht in Schule ein - Mindestens 9 Todesopfer und zahlreiche Verletzte

„In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88. Ein noch nicht identifizierter Mensch brach in die Schule ein, tötete einen Wachmann, das ist schon bekannt“, hatte Gouverneur Alexander Bretschalow kurz nach der Tat gesagt. „Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte“, sagte er. Der Hintergrund des Angriffs in der Schule ist zunächst nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter tötete sich kurz darauf selbst. Das bestätigte das Innenministerium der Region.

In Russland gab es bereits mehrfach Amokläufe an Bildungseinrichtungen mit vielen Toten und Verletzten. Im vergangenen Jahr hatte ein Amoklauf in einer Universität in Russland für Todesopfer gesorgt, junge Menschen waren in Panik aus den Fenstern gesprungen.