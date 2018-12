Neun Tote nach Brand in russischem Bergwerk

Trauriges Unglück

Ein Standbild aus einem Video des russischen Fernsehsenders RU-RTR. Hier warten russische Retter darauf, dass ein Aufzug in das Gruben-Kalibergwerk hinunterfährt.

Die Zahl der Toten beim Brand in einem Kalibergwerk in Russland ist weiter gestiegen.

Solikamsk - Am Sonntagmittag wurde die Leiche eines weiteren Arbeiters entdeckt, wie die Behörden der Region Perm und Rettungskräfte laut russischen Medien mitteilten. Damit kamen bei dem Unglück am Samstag neun Menschen ums Leben. Acht tote Arbeiter waren bereits in der Nacht in verschiedenen Trakten des Stollens gefunden worden. Das Kali-Bergwerk liegt bei Solikamsk, etwa 1200 Kilometer Luftlinie entfernt von Moskau. Die Behörden gehen davon aus, dass der Brand bei Bauarbeiten entstand.

Das am Samstag in 340 Metern Tiefe ausgebrochene Feuer hatte den Männern den Rückweg aus der Mine abgeschnitten. Wegen hoher Temperaturen und starken Rauchs konnten die Rettungskräfte nicht rechtzeitig zu ihnen durchdringen. Insgesamt 17 Arbeiter waren in der Grube, als das Feuer ausbrach, nur acht von ihnen konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Behörden nahmen Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften auf.

