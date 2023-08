Ruhrgebiet: Bahn sperrt in Herbstferien Strecken

Auf einer Anzeigetafel wird auf eine Streckensperrung hingewiesen. © Oliver Berg/dpa

Ausgerechnet in den Herbstferien will die Bahn den Zugverkehr zwischen Ruhrgebiet und Rheinland stoppen. In Essen und Bochum hält kaum ein Zug und auch in Düsseldorf kann es chaotisch werden.

Duisburg - Die Bahn stoppt in den NRW-Herbstferien erneut fast den kompletten Zugverkehr zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland. Hintergrund seien umfangreiche Bauarbeiten rund um Duisburg, teilte die Bahn am Dienstag mit. Für Pendler im Nahverkehr fahren ab Ende September zwei Wochen lang zwischen den Großstädten Essen, Duisburg, Oberhausen und Düsseldorf Ersatzbusse. Fernzüge werden umgeleitet - etwa in Duisburg, Essen und Bochum hält kaum ein ICE. Auch in Düsseldorf fallen zahlreiche Züge aus.

Reisende im Fernverkehr könnten in den digitalen Fahrplänen bereits sehen, wie die Züge während der Sperrung umgeleitet werden. Beim Regionalverkehr werde es hingegen noch bis zur ersten Septemberwoche dauern, bis alle Änderungen in die digitalen Systeme eingepflegt seien, sagte ein Bahnsprecher.

Grund für die Sperrung vom 29. September (21.00 Uhr) bis 13. Oktober (21.00 Uhr) sind unter anderem umfangreiche Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg. Dort soll in den Herbstferien eine der beiden Brücke der Autobahn 3 abgerissen werden, die über acht Bahngleise führt. Wie genau Autos und Lastwagen dann umgeleitet werden, will die Autobahn GmbH in den nächsten Wochen mitteilen. dpa