Weltkriegsbombe kurz vor Entschärfung auf Rügen geklaut – Unbekannte in Lebensgefahr

Von: Michelle Brey

Auf Rügen wurde eine Granate gefunden und von Unbekannten entwendet. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Polizei

Kurz bevor sie entschärft werden sollte, klauten Unbekannte eine Flakgranate auf Rügen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Bremen - Erst kürzlich sorgte die Anspülung tausender toter Fische auf Rügen für Wirbel. Nun entwendeten Unbekannte auf der Insel Fundmunition. Das teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Samstag (13. Mai) mit. Die Polizei warnte vor Lebensgefahr. Ursprünglich sollte die Bombe entschärft werden. Die Unbekannten kamen dem zuvor.

Weltkriegsbombe kurz vor Entschärfung auf Rügen geklaut - Polizei warnt vor Lebensgefahr

Bei der gestohlenen Fundmunition handele es sich laut Pressemitteilung um eine Flakgranate. „Gegenwärtig wird davon ausgegenagen, dass es sich um einen Blindgänger handelte. Aus diesem Grund besteht bei unsachgemäßer Handhabung Lebensgefahr“, warnte die Polizei eindringlich.

Die Granate sei von einer Mitarbeiterin des Caravancamps Ostseeblick, das südlich von der Fundstelle liegt, entdeckt worden. Im Anschluss sei die Stelle mithilfe eines Absperrbandes durch die Polizei bis zum Eintreffen des Munitionsbergungsdienstes gesichert worden. „Als die Polizeibeamten mit dem Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes gegen 14.00 Uhr wieder am Fundort eintragen, wurde festgestellt, dass die Granate entwendet wurde“, informierte das Polizeipräsidium.

Wann? Unbekannte klauten die Munition am 13. Mai 2023 zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr.

Unbekannte klauten die Munition am 13. Mai 2023 zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr. Wo? Entwendet wurde der Blindgänger südlich des Geländes des Caravancamps Ostseeblick in Dranske (Norden der Insel Rügen), auf Höhe des schmalen Damms, zwischen Wieker Bodden und der Ostsee.

Granate vor Entschärfung geklaut: Wer hat etwas mitbekommen?

Die Polizei bittet in ihrer Pressemitteilung um die Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die sich im erwähnten Zeitraum im Bereich des Fundortes aufgehalten haben, sollen ihre Beobachtungen mitteilen. „Eltern, die sich mit ihren Kindern in diesem Bereich aufgehalten haben, werden gebeten, mit ihren Kindern über die Gefahr zu sprechen und diese zu sensibilisieren“, hieß es weiter. Hinweise können der Polizei in Sassnitz mitgeteilt werden. Diese ist unter der Telefonnummer 038392307224 zu erreichen. Auch andere Polizeistellen nehmen Hinweise entgegen.

