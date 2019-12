„Hype ist wirklich extrem“: Luxus-Produkt in ganz München komplett ausverkauft

Vor Weihnachten

Nichts geht mehr! Wer in München ein bestimmtes Luxus-Gut kaufen möchte, guckt in die Röhre. Aber nicht nur hierzulande sind die Luxusartikel ausverkauft. Das hängt auch mit der Finanzpolitik der Banken zusammen.

Die Luxusuhren der Schweizer Marke Rolex sind derzeit ausverkauft.

der Schweizer Marke sind derzeit ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage werden sogar Wartelisten geschlossen.

werden sogar geschlossen. Die Händler haben eine simple Erklärung für den Boom und verweisen auf die Banken.

München - Mit Last-Minute-Geschenken ist das ja so eine Sache. Gerade zu Weihnachten, wenn jeder seinen Liebsten unterm geschmückten Tannenbaum strahlende Augen ins Gesicht zaubern möchte. Doch manchmal sind die Wunschartikel eben vergriffen. Und so kann die Suche nach dem perfekten Präsent für den Gabentisch schon einmal in Stress ausarten.

Diesen beschert das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr ganz sicher Freunden von Luxusuhren. Speziell jenen, die noch rasch eine Rolex erwerben wollen. Denn wie die AZ berichtet, heißt es bei den Münchner Händlern Bucherer, Wempe und Juwelier Hilscher: Der Armschmuck aus dem Hause des Genfer Konzerns ist ausverkauft. Die Auslagen und Vitrinen wirken wie leergefegt. Oder eben ausgeräumt. Nichts geht mehr.

Rolex-Ausverkauf: Auch im Ausland keine Luxusuhren mehr erhältlich

Vor Weihnachten. Und auch nach den Festtagen. Somit dürften auch entsprechende Gutscheine eher ein fragwürdiges Vergnügen sein. Und das schlimmste für Rolex-Freunde: Dieser Zustand gilt nicht nur für München, sondern auch über die deutschen Grenzen hinaus.

„So etwas habe ich in all meinen Jahren hier noch nie erlebt. Der Rolex-Hype ist wirklich extrem“, wird ein Mitarbeiter von Bucherer in der AZ zitiert: „Aber ob in der Schweiz oder in Singapur - überall ist es das gleiche Problem: Die begehrten Rolex-Uhren sind komplett ausverkauft.“ Selbst die mittlerweile ausartenden Wartelisten würden teilweise geschlossen. Der plausible Grund: „Weil es utopisch ist, den Nachfragen in den nächsten Jahren auch nur ansatzweise nachzukommen.“

Rolex-Ausverkauf: Im Internet wird der doppelte Listenpreis aufgerufen

Vom Rolex-Hype profitieren auch die Online-Händler. So berichtet das Handelsblatt, dass bei „chrono24“ - der Handelsplattform für Luxusuhren - Modelle schon einmal für das Doppelte des von Rolex offiziell ausgerufenen Preises über die imaginäre Ladentheke gehen. Besonders die protzigsten Varianten erleben einen Boom. So stieg die Nachfrage nach Rolex-Uhren in der Preisklasse zwischen 10.000 und 25.000 Euro in diesem Jahr um 19 Prozent an, bei den Ausführungen für mehr als 25.000 Euro sogar um 35 Prozent.

So überraschend ist diese Entwicklung aber gar nicht. Die Münchner Händler haben eine simple Erklärung: die Finanzpolitik der Banken, die Sparer abstraft. „Die Menschen vertrauen offenbar der Bank nicht mehr - wegen der Negativzinsen - und investieren lieber in Luxusuhren“, sagte ein Mitarbeiter von Juwelier Hilscher der AZ: „Bei Rolex ist die Wertsteigerung enorm.“ Das Blatt berichtet, die begehrtesten Modelle hätten in den vergangenen zehn Jahren um mehrere 100 Prozent zugelegt.

Rolex-Ausverkauf: „Uhr ist wie eine bessere Aktie - eine Wertanlage“

Auch bei Wempe werden Luxusuhren nicht nur als Statussymbol angesehen. „Für manche ist eine Uhr wie eine bessere und sichere Aktie. Eine Wertanlage. Deshalb ist die Nachfrage in den letzten Monaten explodiert“, betonte ein Mitarbeiter in der AZ. Eben zum Leidwesen der Last-Minute-Einkäufer.

So mancher Kunde soll in seiner verzweifelten Lage schon einen netten oder sogar fetten Aufschlag zum eigentlichen Preis angeboten haben. Wenn denn der Händler nur irgendwie ein Rolex-Exemplar herbeizaubern könnte.

Doch dem sind eben die Hände gebunden. Und so heißt es: Kunden vertrösten. Und ja keine falschen - weil womöglich nicht einzuhaltenden - Versprechungen machen. Wobei die die Rolex-Verkäufer die Situation schon noch mit Humor nehmen. Die besonders nachgefragte Rolex GMT Master II wurde intern bereits mit dem Spitznamen „waiting list“ - also: Warteliste - versehen.

