Rock-Legende Tina Turner ist tot – Sängerin stirbt im Alter von 83 Jahren

Von: Kai Hartwig

US-Sängerin Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. © Georg Wendt/dpa

US-Sängerin Tina Turner ist im Alter von 83 gestorben. Der Sprecher des Weltstars bestätigte den Tod der Sängerin am Mittwochabend (24. Mai).

München/Zürich – Die Rocksängerin Tina Turner ist tot. Die gebürtige US-Amerikanerin starb am Mittwoch (24. Mai) im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Schweiz, wie ein Sprecher der Familie am Abend bekannt gab. Dort lebte sie seit vielen Jahren in dem Ort Küsnacht bei Zürich.

Sängerin Tina Turner stirbt im Alter von 83 Jahren – ihr gelangen zahlreiche Welthits

Turner wurde am 26. November 1939 in Nutbush, Tennessee in den USA geboren. Ihr bürgerlicher Name lautete als Anna Mae Bullock, zum Weltstar wurde sie unter ihrem Künstlernamen Tina Turner. In den späten 60er Jahren feierte sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann als Sängerin der Band Ike & Tina Turner Revue erste Erfolge.

Nach der privaten wie beruflichen Trennung von Ike Turner war die Sängerin auch als Solokünstlerin weltweit erfolgreich. Tina Turner gilt auch für heutige Weltstars wie Beyonce Knowles als großes Vorbild.

Sie begeisterte mit ihrer Musik, aber auch mit ihren energiegeladenen Live-Auftritten Millionen Fans weltweit. Insgesamt verkaufte Turner über 180 Millionen Alben. In den Charts landete sie zahlreiche Welthits wie „What‘s Love Got To Do With it“, „Private Dancer“ und „The Best“. Zudem wurde Turner mit 12 Grammys ausgezeichnet.

Der Sprecher der Familie Turner gab in einem Statement an: „Es wird eine Beerdigung in privatem Rahmen geben, an der enge Freunde und die Famile teilnehmen. Bitte respektieren Sie die Privatssphäre der Familie in diesen schweren Zeiten.“ (kh)