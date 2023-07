Frau stirbt nach Messer-Attacke in Bad Hönningen: Polizei nennt erste Details zum Motiv

Von: Karolin Schäfer

In Rheinland-Pfalz hat ein Mann zwei Personen auf der Straße mit einem Messer angegriffen. Eine Person wurde tödlich verletzt. Die Polizei gibt neue Details bekannt.

Update vom Sonntag, 9. Juli, 14.21 Uhr: In Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz kam es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu zwei Messerangriffen. Das gab die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Koblenz nun in einer Pressemitteilung bekannt. Ein 38-jähriger Deutscher soll zwei Personen auf der Straße angegriffen haben. Dabei soll eine 55-jährige Frau tödlich verletzt worden sein. Ein 30-jähriger Mann wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verwundet. Der Tatverdächtige wurde inzwischen festgenommen und befindet sich in Haft.

Die Hintergründe sind noch unklar. Für die Polizei steht aber fest, dass es keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gebe. Zum Schutz der Beteiligten will man keine weiteren Angaben machen. Aus ermittlungstaktischen Gründen gibt es zunächst auch keine Informationen über den Ablauf der Tat sowie zu einem möglichen Motiv, hieß es weiter.

Messer-Attacke in Rheinland-Pfalz: Eine Person nach Auseinandersetzung tot

Update vom Samstag, 8. Juli, 21.54 Uhr: In Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz wurde eine Person tödlich mit einem Messer verletzt. Dem war nach Polizei-Angaben eine Auseinandersetzung vorausgegangen. Gerüchte um einen Amoklauf, die im Internet kursierten, könnten nicht bestätigt werden, meldete ein Sprecher am Abend.

Zudem seien mehrere Personen verletzt worden. Aktuell bestehe keine Gefahr, der Tatverdächtige sei festgenommen worden. Weitere Angaben, etwa zum Todesopfer, machte die Polizei nicht.

Erstmeldung vom Samstag, 8. Juli: Bad Hönningen – Die Stadt Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz steht unter Schock: Eine Person soll mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben, hieß es seitens der Polizei. „Es kam zu einem Messerangriff“, sagte ein Sprecher in Koblenz am Samstagabend (8. Juli).

Messer-Attacke in Bad Hönningen: „Es besteht keine Gefahrenlage mehr“

Die Polizei gab aber bereits Entwarnung: „Es besteht keine Gefahrenlage mehr.“ Weitere Details sind vorerst nicht bekannt. Nähere Angaben zu der Tat, der Identität des mutmaßlichen Täters oder der Schwere der Verletzungen könne er nicht machen, hieß es weiter.

