Katastrophe abgewendet: Luxus-Kreuzfahrtschiff rettet Schiffbrüchige aus dem Meer

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine Fahrt auf einem Kreuzfahrtschiff ist normalerweise mit Luxus und Entspannung verbunden. Bei diesem Trip ging es aber um Leben und Tod.

München - Ein Kreuzfahrtschiff wird zum Lebensretter auf See: Die Crew der „Carnival Dream“ half am Mittwoch, dem 17. Mai 2023, bei der Rettung von 17 Menschen im Kanal von Belize, nachdem deren Boot dort gekentert war.

Das Kreuzfahrtschiff „Carnival Dream“ half 17 Menschen in Seenot. © Carnival Cruise Line

Belize: Schiffbrüchige werden von Kreuzfahrtschiff-Crew gerettet

Das Kreuzfahrtschiff der Fincantieri-Werft war auf dem Weg nach Cozumel in Mexiko, als Beamte das gekenterte Boot entdeckten. Die Offiziere und die Besatzung von Kapitän Francesco Fiorentino benachrichtigten sofort die Küstenwache von Belize und ließen eines ihrer Bordtender zusammen mit den örtlichen Belize-Tendern ins Wasser. Die Gekenterten hatten dank der aufmerksamen Crew der Carnival Dream Glück im Unglück: Aufgrund der Bemühungen konnten alle 17 Menschen gerettet werden. Die Gekenterten waren wohlauf, und konnten an die Küstenwache von Belize übergeben werden. Weniger Glück hatte zuletzt ein Urlauber auf einer Kreuzfahrt, der auf einem Schiff zu Tode kam.

Top 10 Kreuzfahrtrouten, die zu den schönsten der Welt zählen Fotostrecke ansehen

Nach der Rettung setzte die Carnival Dream ihre Reise ohne Änderungen der Reiseroute fort und legte am 18. Mai 2023 wie geplant in Cozumel an. Das Schiff befand auf einer sechstägigen Kreuzfahrt vom US-amerikanischen Galveston aus, die am 14. Mai gestartet war. Die Carnival Dream führt derzeit vom Hafen im Osten von Texas aus sechstägige Kreuzfahrten in die westliche Karibik und achttägige Kreuzfahrten in die östliche Karibik durch.

Carnival Deram: 306 Meter langes Kreuzfahrtschiff

Das 306 Meter lange Schiff, auf dem 1367 Crew-Mitglieder insgesamt 1823 Passagierkabinen betreuen, ist mit viel Luxus und Attraktionen für seine Passagiere ausgestattet. Zu den Highlights der Carnival Dream gehören der Wasserpark WaterWorks, das Serenity-Retreat nur für Erwachsene, zwei À-la-Carte-Restaurants, ein Gourmet-Steakhouse und ein großer Spa-Bereich. Seine Jungfernfahrt fand 2009 statt. Auf See gibt es natürlich nicht nur große Katastrophen, sondern auch kleine Probleme: Ein Kreuzfahrt-interessierter Mann war offenbar etwas verwirrt über das Essensangebot auf einem Schiff. (cgsc)