Bei Gassi-Runde attackiert: Besitzer stürzt sich auf Riesen-Alligator und rettet Hund aus dessen Maul

Von: Romina Kunze

Aus dem Nichts schnappt ein Alligator zu: Auf den Schockmoment folgt die kühne Heldentat, mit der Fisher Green seinem Hund wohl das Leben rettete.

Florida – Es gehört schon viel Mut dazu, um sich einem wilden Tier in den Weg zu stellen, das zeigen nicht zuletzt die heftigen Attacken von Bären und Wölfen in Europa. Im Fall eines Hundebesitzers in Florida war wohl auch ein ausgeprägter Beschützerinstinkt ausschlaggebend.

Fisher Green ist gerade mit seiner Freundin Kylee im Park spazieren, als plötzlich ein Alligator aus dem nahegelegenen Gewässer auftaucht und nach dem Hund des Paares schnappt. Geistesgegenwärtig stürzt sich der Besitzer auf das riesige Reptil und befreit den Vierbeiner aus dem Maul des Alligators, wie mehrere US-amerikanische Medien berichten.

Dreieinhalb Meter langer Alligator attackiert Spaziergänger – Hundebesitzer reagiert mutig

Den Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall schon am Freitag (12. Mai) in der Stadt Oviedo, nahe Orlando (US-Bundesstaat Florida), wurde aber auch deshalb erst spät publik, weil Green die Attacke zunächst nicht meldete. Er muss mit seinem beherzten Einschreiten das Tier – immerhin umgerechnet dreieinhalb Meter lang – aber ordentlich beeindruckt haben: Nachdem der Hundebesitzer auf den bulligen Torso des Alligators gesprungen war, ließ der erschrocken von dem Schäferhund-Mischling „Mako“ ab.

Der Angriff eines Riesen-Alligators (rund dreieinhalb Meter) in Florida ging noch verhältnismäßig glimpflich aus für Tier und Mensch; vor allem dank des beherzten Einschreitens des Hundebesitzers. © Billy Girard/Facebook (Montage)

„Zum Glück konnte der Besitzer den Hund aus der Umklammerung des Alligators retten“, schrieb Wildschutzbeauftragter Billy Girard, der auf Facebook Bilder des Reptils und des angegriffenen Hundes teilte. Einen Tag nach der Attacke informierte das Paar dann Mitarbeiter des Parks, die wiederum die zuständige Wildtier-Behörde „Florida Fish and Wildlife Conservation Commission“ (FWC) verständigten.

Wie wagemutig und riskant die Rettungsaktion letztlich war, lässt sich an einem anderen Video ausmalen: als wären sie aus Knetmasse, verbiegt ein Alligator Gitterstäbe eines Metallzauns.

Nach Attacke beim Gassigehen: Happyend für den Hund, nicht aber für den Alligator

Mako werde in einer Tierklinik behandelt und sich wohl wieder vollständig erholen, schreibt Girard. Dessen geteiltes Bild einer Röntgenaufnahme lassen auf gebrochene Rippen des Vierbeiners schließen. Für den angriffslustigen Alligator hatte der Zwischenfall derweil ein fataleres Nachspiel: Behörden spürten das Reptil auf und erlegten es, ehe es „noch weiteren Schaden anrichten konnte“, so der Wildtierbeauftragte weiter in seinem Facebook-Eintrag.

Nicht das erste Mal, dass es in Florida zu gefährlichen Attacken durch Alligatoren gekommen ist: Wie Sky News berichtete, griff erst kürzlich eine ähnlich große Riesen-Echse, eine Seniorin überraschend an und riss sie mit ins Wasser. Auch sie war mit ihrem Hund unterwegs, der tödliche Angriff galt wohl ebenfalls dem Haustier.

„In dieser Gegend gibt es eine Vielzahl großer Alligatoren“, sagte Lisa McDonald, Sprecherin der Stadt Oviedo gegenüber Fox News. Da momentan Paarungszeit der Riesen-Echsen sei, steige das Risiko von Angriffen. Bewohner werden von den Behörden zu Vorsicht aufgerufen, zu Gewässern solle ausreichend Abstand gehalten werden. Umso leichtsinniger erscheint ein Instagram-Video: die Aufnahmen zeigen eine Frau, wie sie arglos mit einem Alligator planscht. (rku)