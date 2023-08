Frau ahnt nichts von Schwangerschaft - und gebärt ihr Kind mitten im Nationalpark in Kroatien

Von: Christoph Gschoßmann

Während einer Wanderung klagt eine Touristin über Bauchschmerzen. Zu ihrer Überraschung bekommt sie ein Kind. Und ist dabei fast auf sich alleine gestellt.

München/Zadar – Eine Frau aus Luxemburg hat im Nationalpark Paklencia in der Nähe der kroatischen Stadt Zadar ein Kind zur Welt gebracht. Dabei wusste sie Berichten zufolge gar nicht, dass sie überhaupt schwanger war. Sie klagte plötzlich über „Bauchschmerzen“ – und wurde von ihrem Nachwuchs komplett überrascht. Doch die Geburt glückte: Mithilfe eines Parkwächters und eines Familienmitglieds brachte sie auf der Toilette in einer Waldhütte am Samstag (30. Juli) ein gesundes Mädchen zur Welt.

Kroatien: Mutter aufgrund von Blutungen in schlechtem Zustand - Infusion hilft

Wie das Portal 24sata berichtet, überkam die 22-Jährige die Erkenntnis, dass etwas nicht stimmte, während einer Wanderung im Kroatien-Urlaub. Sie war mit ihren Eltern, ihrem Partner und Verwandten unterwegs. Die Verwandten riefen kurzerhand die Notrettung. Bald schon stellte sich heraus, dass die Frau ein Kind erwartete. Nur ein Mitarbeiter des Nationalparks war bei der Geburt anwesend. Erst kurz nach der Geburt standen der jungen Mutter sowohl eine Anästhesistin als auch eine Gynäkologin zur Seite. Die Patientin „erholte sich kurz nach der ersten medizinischen Hilfe und war bis zur Notaufnahme und im Kontakt mit uns stabil“, sagte Dr. Dora Perinčić, Assistenzärztin in der Geburtshilfe in Pula.

Die Retter erklommen den anspruchsvollen Weg zu der maroden Waldhütte. Die Ärztin beschrieb, wie sie die Mutter vorfand: „Ich untersuchte sofort das schlafende Baby, während die Mutter bereits bewusstlos war, und als uns die notwendigen Geräte und Medikamente geliefert wurden, leisteten wir ihr Erste Hilfe und Infusion und transportierten sie auf einer Trage zum Krankenwagen.“

Dem Baby ging es gut, während die Gebärende aufgrund von Blutungen in einem kritischen Zustand war. Nach einer Infusion verbesserte sich dieser aber. Mutter und Kind wurden sicher ins Tal gebracht, wo sie dem Rettungs-Team übergeben wurden.

Geburt in Nationalpark in Kroatien: Mutter und Kind mittlerweile wohlauf

„Ich denke, dass die Familie der Mutter den größten Schock erlitten hat, aber ich glaube, dass sich bald alles wieder normalisieren wird“, sagte Dr. Adela Ušanović. Weil sie nichts von ihrer Schwangerschaft wusste, stand das Mächen der Ärztin zufolge „unter emotionalem Schock“. Perinčić durchtrennte letztlich die Nabelschnur des Babys, und für sie, sagt sie, sei es eine Feuertaufe gewesen. Dem Baby und auch der Mutter geht es mittlerweile gut. Die Mutter sagte, dass sie noch ein paar Tage in Kroatien bleiben werden, während sie alle notwendigen Unterlagen für das Kind ausfüllen, um dann in ihr Land zurückzukehren.

Eine Frau aus Luxemburg gebar in einem Nationalpark in Kroatien ein Mädchen. © Bergrettung Kroatien

