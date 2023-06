Deutsche Urlauber geraten in Bergnot - und meckern Retter an

Von: Ana Wetherall-Grujic

Ein Pärchen aus NRW verstieg sich auf dem Watzmann. Ehrenamtler retten die Deutschen unter riskanten Bedingungen - und werden heftig kritisiert.

Am Pfingstsonntag geriet ein Paar aus Nordrhein-Westfalen am Watzmann in Bergnot. Einsatzkräfte aus Bayern und Salzburg retteten die Deutschen in einem siebenstündigen Einsatz schließlich mit einem Hubschrauber. Im Tal angekommen, kritisierten die Geretteten aber ihre ehrenamtlichen Retter - wegen zurückgelassener Ausrüstung. Das berichtet „orf.at“. Es ist nicht das erste Mal, das Bergretter wegen überforderter Wanderer ausrücken müssen.

„Wir müssen in derart dynamischen Einsatzlagen oft sehr schnell Entscheidungen treffen und auch recht direkt mit den Betroffenen sprechen“, sagte Michael Renner, der Sprecher der Einsatzkräfte zur Rettung und der Reaktion des Paares, „orf.at“, „Ein zurückgelassener Schlafsack steht dabei in keinem Verhältnis zu Leben und Gesundheit von allen Beteiligten.“

Gefährliche Rettungsaktion am Watzmann

Der 37-jährige Mann und die 29-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen wollten den Watzmann überschreiten und verstiegen sich dabei. Sie setzten gegen 14 Uhr einen Notruf ab. Das berichtet „alpin.de“.

Die Rettungsaktion war schwierig: Höhere Gipfel lagen in den Wolken. Hubschrauber konnten Retter und Ausrüstung nur zum Watzmannhaus, einer Stelle unter den beiden Urlaubern, bringen. Mehrere Bergretter mussten von dort unter schwierigen, winterlichen Bedingungen weitergehen. Die Schneedecke war gefährlich weich und an einigen Stellen zu dünn für Steigeisen. Die beiden Deutschen waren zwar unverletzt, aber zu erschöpft, um der Rettung entgegenzugehen. Ihre mitgebrachten Schlafsäcke waren zu dünn für die winterlichen Temperaturen am Berg.

Kritik wegen schneller Rettung

Um 17.30 Uhr entstand eine Wolkenlücke, die es schnell auszunutzen galt. Ein kreisender Polizeihubschrauber konnte die beiden Deutschen bergen und ins Tal fliegen. Dort kritisierte das Paar die Retter - weil sie wegen der schnellen Hubschrauberrettung Ausrüstung am Berg zurücklassen mussten. Als Patienten seien die beiden zudem noch nie so schlecht behandelt worden.

Renner, der Sprecher der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, will die Äußerungen zwar wegen der Ausnahmesituation nicht überbewerten, „auch wenn es irritiert, weil wir ja nur möglichst gut helfen wollen!“

Die Erwartungshaltung unter Bergsportlern verwundere aber. So werde die Rettung aus dem Hochgebirge bei Wind und Wetter als „offenbar garantierte Sache“ gesehen. Dabei sei sie auch für die Bergrettung gefährlich. „Auch für uns war dieser Einsatz im rutschigen und schwer einzuschätzenden Altschnee riskant“, sagt Renner. Die Einsatzkräfte waren dabei auch am Pfingstwochenende ehrenamtlich im Einsatz.

