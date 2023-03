Trotz Millionen-Gewinn: Lotto-Gewinner vermietet Luxus-Haus auf Airbnb

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Was könnte man so alles mit einem Millionengewinn machen? Ein Lotto-Gewinner vermietet jetzt ein Haus auf seinem Luxusanwesen über Airbnb.

Kassel – Tausende Lotto-Spieler wünschen sich, einmal den Jackpot zu knacken. Aber was würde man mit einem Millionen-Gewinn machen? Da hat wohl jeder eigene Vorstellungen. In Großbritannien hat ein Mann fast 150 Millionen Pfund im Lotto gewonnen und vermietet jetzt ein Haus auf seinem Anwesen bei Airbnb, berichtet die britische Zeitung The Sun.

Zusammen mit seiner Frau gewann Adrian Bayford den seinerzeit größten Lotterie-Gewinn in Großbritannien – ganze 148 Millionen Pfund. Bei aktuellem Wechselkurs (27. Februar 2023) sind das fast 170 Millionen Euro. Das Geld investierten sie unter anderem in ein millionenschweres Anwesen. Jetzt können Besucher und Urlauber dort übernachten - und das zu einem Schnäppchenpreis. Nur 110 britische Pfund kostet eine Übernachtung auf dem Landsitz zwischen Cambridgeshire und Suffolk.

Lotto-Gewinn 148 Millionen britische Pfund Investition Eine Villa und ein Haus zum vermieten

Trotz Millionen-Gewinn: Lotto-Gewinner vermietet Haus auf Airbnb

Das Airbnb ist nur etwa 300 Meter von der Villa des Lotto-Millionärs entfernt. Wie die The Sun berichtet, verfügt das Haus über eine moderne Küche mit Essbereich, ein schönes Wohnzimmer, ein Hauptschlafzimmer, ein weiteres Zweibettzimmer, sowie ein Einzelzimmer. Gäste können sich zudem über einen privaten Garten mit Terrasse und Sitzgelegenheiten freuen.

Das Haus für Airbnb ist nur knapp 300 Meter von der Villa des Lotto-Millionärs entfernt. (Symbolbild) © Imago

Aus wirtschaftlicher Sicht ist das Ferienhaus auf dem Anwesen des Millionärs nicht lohnenswert. Er soll damit lediglich soviel verdienen, wie ihm die Zinsen des Millionen-Jackpots in nur 13 Minuten einbringen. „Da fragt man sich, ob er überhaupt weiß, wie reich er wirklich ist“, sagte ein Freund von Adrian Bayford gegenüber The Sun. „Adrian ist ein wirklich herzlicher, großzügiger und gastfreundlicher Mensch, aber er hat es nicht nötig, dass Fremde ihn anstarren“, fügte er hinzu. Dass er jetzt unbekannte Menschen so nah an seinem eigenen Haus wohnen lässt, finde er schon etwas verrückt. Weiter sagt der Freund, dass Bayford wahrscheinlich andere Gründe hat, als nur zusätzliches Geld zu verdienen.

Trotz Millionen-Gewinn: Lotto-Gewinner vermietet Haus auf Airbnb

Adrian Bayford scheint seinen Lotto-Gewinn gerne auszugeben, für andere Lotto-Gewinner wird das Leben hingegen zum Albtraum. Noch unwahrscheinlicher ist es sogar, alle Zahlen richtig zu haben und trotzdem nicht zu gewinnen, wie ein anderes junges Paar aus Großbritannien. (kiba)