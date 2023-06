New York trotzt der Katastrophe mit Galgenhumor: „Willkommen in der Hölle“

Von: Romina Kunze

Ob das so geplant war? Eine Reklame auf dem Times Square für ein neues Videospiel könnte derzeit passender kaum sein.

New York City – Die Bilder aus New York, die derzeit um die Welt gehen, sehen surreal aus: die US-Metropole ist in dichte Rauchschwaden gehüllt und über der gesamten Stadt liegt einen rötlichen Schimmer. Was nach einem Endzeit-Hollywood-Blockbuster anmutet, sind Begleiterscheinungen der schweren Waldbrände in Nachbarland Kanada.

Die Luftqualität sei mittlerweile so bedenklich, dass die New Yorker Behörden ihre Stadtbewohner dazu aufgerufen haben, das Haus nicht zu verlassen. Doch einige New Yorker scheinen bei allem Ernst der Lage ihren Humor nicht verloren zu haben. Vor allem eine wohl ungewollt treffende wie zynische Video-Reklame spricht den Bewohnern offenbar aus der Seele.

Reddit-Community übt sich in Galgenhumor: „Willkommen in New York, Hölle“

Während in den sozialen Netzwerken unzählige Bilder von beliebten Attraktionen kursieren, über die ein oranger Filter gelegt worden zu sein scheint, sorgt eine Aufnahme auf der Plattform Reddit für Gesprächsstoff. Zu sehen ist darauf eine Werbung für ein neues Videospiel auf dem berühmten Times Square. Über hundert Kommentare finden sich bereits darunter (Stand 9. Juni). Grund für den regen Austausch ist der Werbeslogan: „Willkommen in der Hölle, New York“, darunter das Erscheinungsdatum des Spiels, am 6. Juni 2023.

Pietätlos oder Geniestreich der Marketingabteilung? Oder doch einfach nur ein kurioser Zufall? Während die einen der Meinung sind, dass der Spiele-Entwickler von „Diablo IV“ gar kein besseres Timing für ihre Werbung hätte haben können, können sich andere ein Wortspiel nicht verkneifen. „Es sollte eher heißen: Willkommen in New York, Hölle“, schreibt etwa einer. Ein anderer dichtet den bekannten Beinamen der Stadt kurzerhand von „The Big Apple“ in „The Big Orange“ um.

Ein Nutzer kommentiert: „Ich mag die Diabolo-Spiele nicht, aber mit dieser Werbekampagne treffen sie den Nagel auf den Kopf“. Zum Verständnis: Bei dem Action-Rollenspiel müssen die Spieler durch verschiedene Ebenen der Unterwelt ziehen und es mit dem Dämon Diablo aufnehmen. Ein User will in der Werbung gar einen Bezug zum Geheimorden der Illuminaten erkennen. In der Quersumme des Erscheinungsdatums sieht er sich in seinem Verdacht bestätigt: „6 + 6 + (2*3) = 666“ – die Zahl des Teufels.

Hintergrund ist ernst: Extremwetter nehmen zu – dreizehnfache Fläche von Saarland bereits verbrannt

Dass sich Nutzer auf der Plattform über Dinge aus dem Alltag austauschen – meist in eher humoristischer Art und Weise – ist nicht ungewöhnlich. Jüngst wurde von der Community erst eine weniger erstrebenswerte Ehrung an deutsche Städte verliehen. Und so skurril lustig die Reklame auch sein mag: Der Hintergrund ist ernst.

Seit Tagen brennt es im Osten Kanadas, nachdem es bereits Anfang Mai in der Mitte des Landes um Alberta Waldbrände gegeben hatte. Zehntausende Menschen mussten Medienberichten zufolge ihre Häuser verlassen. Allein in diesem Jahr haben 2200 Brände eine Fläche von über 32.800 Quadratkilometer kanadischer Wildnis zerstört, schreibt die FAZ und liefert einen griffigen Vergleich mit: Das entspricht einer Fläche von knapp dreizehnmal dem Saarland.

Für Beobachter ein klarer Hinweis darauf, dass der Klimawandel sich verschärfe. Erst Anfang des Jahres traf den Nordosten Amerikas das andere Extrem: Heftige Schneestürme forderten dutzende Menschenleben. Derweil befürchten Experten, dass 2024 das heißeste Jahr der Weltgeschichte werden könnte. (rku)