9 europäische Reiseziele, die trotz Inflation kein Luxus sind

Von: Jana Stäbener

Reisen ist kostspielig. Besonders, wenn der Kaffee am Urlaubsort sechs Euro kostet. In manchen Städten Europas ist ein Trip jedoch noch bezahlbar.

Dank der Inflation kann man sich manche Luxusgüter nur noch anteilig leisten – trotz bald steigendem Mindestlohn. Ähnlich sieht es beim Reisen aus: Laut Zahlen des Statistischen Amtes der Europäischen Union kann sich ein Fünftel der Deutschen (21,9 Prozent) nicht leisten kann, eine Woche im Jahr in den Urlaub zu fahren.



Besonders schwierig ist es für Alleinerziehende mit Kindern und Rentner, wegzufahren. Selbst ein Urlaub in Deutschland kann da zum Luxus werden. Zwei Erwachsene ohne Kinder können sich Urlaub zwar noch eher leisten – doch auch für die hinterlässt ein Trip nach Paris, Skandinavien und Co. ein großes Loch im Geldbeutel. Gibt es sie überhaupt noch, die günstigen Urlaubsziele?

Wo in Europa ist der Urlaub bezahlbar? Eine Studie liefert überraschende Ergebnisse. Mit dabei Prag (links) und Mailand (rechts). © YAY Images/IMAGo, Collage

50 Reiseziele genauer angeschaut – das sind die europäischen Gewinner

Die Antwort ist: Ja. Zumindest, wenn es nach einer Untersuchung von Savoo geht. Die Online-Plattform für Gutscheine und Rabatte hat sich 50 beliebte Reiseziele mal genauer angeschaut und ausgerechnet, was die günstigsten Destinationen in Europa sind. Dazu schaute sich Savoo die Kosten für eine Woche Unterkunft, Attraktionen sowie durchschnittliche Preise für eine Mahlzeit zu zweit im Restaurant und Einzelpreise von alkoholischen Getränken an.



Während manche beliebte Urlaubsländer und ihre Attraktionen purer Luxus geworden sind, stechen andere durch ihre weiterhin günstigen Preise hervor. Hier sind nicht unbedingt die Zugfahrten und Flüge günstig (diese Preise wurden nicht berücksichtigt), aber zumindest die Kosten vor Ort. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA präsentiert neun europäische Urlaubsorte, an denen man trotz Inflation den Geldbeutel schont.

1. Warschau (Polen)

Hier liegt der durchschnittliche Preis für eine Woche Hotel laut Savoo bei rund 966 Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen bekommt man für durchschnittlich 44 Euro. Ein Cocktail kostet durchschnittlich sieben Euro.

2. Prag (Tschechien)

Hier liegt der durchschnittliche Preis für eine Woche Hotel laut Savoo bei rund 1046 Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen bekommt man für durchschnittlich 51 Euro. Ein Cocktail kostet durchschnittlich sieben Euro.

3. Budapest (Ungarn)

Hier liegt der durchschnittliche Preis für eine Woche Hotel laut Savoo bei rund 1652 Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen bekommt man für durchschnittlich 43 Euro. Ein Cocktail kostet durchschnittlich neun Euro.

4. Madrid (Spanien)

Hier liegt der durchschnittliche Preis für eine Woche Hotel laut Savoo bei rund 1362 Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen bekommt man für durchschnittlich 45 Euro. Ein Cocktail kostet durchschnittlich zwölf Euro.

5. Wien (Österreich)

Hier liegt der durchschnittliche Preis für eine Woche Hotel laut Savoo bei rund 1388 Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen bekommt man für durchschnittlich 60 Euro. Ein Cocktail kostet durchschnittlich elf Euro.

6. Florenz (Italien)

Hier liegt der durchschnittliche Preis für eine Woche Hotel laut Savoo bei rund 1818 Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen bekommt man für durchschnittlich 65 Euro. Ein Cocktail kostet durchschnittlich neun Euro.

7. Lissabon (Portugal)

Hier liegt der durchschnittliche Preis für eine Woche Hotel laut Savoo bei rund 2133 Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen bekommt man für durchschnittlich 50 Euro. Ein Cocktail kostet durchschnittlich elf Euro.

8. Berlin (Deutschland)

Hier liegt der durchschnittliche Preis für eine Woche Hotel laut Savoo bei rund 1343 Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen bekommt man für durchschnittlich 60 Euro. Ein Cocktail kostet durchschnittlich zwölf Euro.

9. Mailand (Italien)

Hier liegt der durchschnittliche Preis für eine Woche Hotel laut Savoo bei rund 1563 Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen bekommt man für durchschnittlich 75 Euro. Ein Cocktail kostet durchschnittlich elf Euro.

