Gefährliche Reiseziele: In welchen Ländern die Todesrate am höchsten ist

Von: Lucas Maier

Reisen in andere Länder kann nicht nur Erholung und neue Erfahrungen bringen. Teilweise kann es auch wirklich gefährlich werden, wie eine Studie zeigt.

Kassel - Seitdem in den meisten Ländern die Corona-Richtlinien wieder herabgesetzt wurden, wird für viele das Reisen wieder attraktiver. Doch wo soll es hingehen? Gerade für Alleinreisende steht der Faktor Sicherheit hoch im Kurs. Der Reisesicherheitsindex von The Swiftest gibt Aufschluss über die sichersten und gefährlichsten Reiseziele.

Für die Studie wurden die 50 beliebtesten Reiseländer nach sieben Faktoren untersucht. Aufgrund des Ukraine-Kriegs, wurden Russland und die Ukraine von der Studie ausgeschlossen.

Urlaub 2023: Sieben Faktoren sollen Aufschluss über die Sicherheit geben

Um die Gefahr für Touristinnen und Touristen bewerten zu können, haben die Expertinnen und Experten des Portals Länder nach den aufgelisteten Faktoren bewertet und in eine Reihenfolge gebracht. Ein Land führt ganz klar die Liste der tödlichsten Reiseziele an.

Faktoren zur Bewertung der Gefahr für Touristinnen und Touristen in einzelnen Ländern

1. Mordrate: Vorsätzlichen Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner.

Vorsätzlichen Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner. 2. Todesrate im Straßenverkehr: Die geschätzte Todesrate im Straßenverkehr pro 100.000 Personen.

Die geschätzte Todesrate im Straßenverkehr pro 100.000 Personen. 3. Todesrate in Folge von Vergiftungen: Tod in Folge von unbeabsichtigten Vergiftungen pro 100.000 Menschen.

Tod in Folge von unbeabsichtigten Vergiftungen pro 100.000 Menschen. 4. Sterblichkeitsrate in Folge unhygienischer Bedingungen: Die Todesrate, welche sich auf unsichere sanitäre Einrichtungen, unsauberes Wasser und mangelnde Hygiene pro 100.000 Menschen zurückführen lässt.

Die Todesrate, welche sich auf unsichere sanitäre Einrichtungen, unsauberes Wasser und mangelnde Hygiene pro 100.000 Menschen zurückführen lässt. 5. Einbuße von Lebensjahren in Folge von Infektionskrankheiten: Die Anzahl der aufgrund von Infektionskrankheiten verlorenen Lebensjahre (bereinigt um Behinderungen) pro 100.000 Menschen.

Die Anzahl der aufgrund von Infektionskrankheiten verlorenen Lebensjahre (bereinigt um Behinderungen) pro 100.000 Menschen. 6. Einbuße von Lebensjahren in Folge von Verletzungen: Anzahl der verlorenen Lebensjahre aufgrund von Verletzungen (einschließlich Konflikten, Gewalt und Selbstverletzung) pro 100.000 Menschen.

Anzahl der verlorenen Lebensjahre aufgrund von Verletzungen (einschließlich Konflikten, Gewalt und Selbstverletzung) pro 100.000 Menschen. 7. Naturkatastrophenrisiko: Risikobewertung bezüglich Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Wirbelstürme sowie der Fähigkeit des Landes, eine Katastrophe zu bewältigen, sollte sie eintreten.

Risikobewertung bezüglich Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Wirbelstürme sowie der Fähigkeit des Landes, eine Katastrophe zu bewältigen, sollte sie eintreten. Quellen: WHO, UN, IBRD-IDA, Our World In Data, OCHA

Mit einer Mordrate von 36,40 Personen (pro 100.000 Einwohner) und einer Einbuße von 23.778 Lebensjahre (pro 100.000 Einwohner) in Folge von Krankheiten, führt Südafrika gleich in zwei Kategorien das negative Ranking an. Damit steht das beliebte Reiseziel an der Spitze der gefährlichsten Reiseziele, so das Ergebnis der Studie von The Swiftest.

„Mit der deutlichen Zunahme des internationalen Tourismus in Südafrika nach Wegfall der COVID-19-bedingten Einschränkungen wächst die Wahrscheinlichkeit, dass auch Touristen wieder Opfer krimineller Handlungen im Land werden“, so die Empfehlung des Auswärtigen Amtes für Reisen nach Südafrika.

Der Strandabschnitt Marina Beach in Indien ist 2021 nach starken Regenfällen vom Hochwasser überschwemmt. Indien liegt in einem Ranking der unsichersten Länder auf Platz 2, unter anderem wegen der Gefahr von Naturkatastrophen. © dpa

Sicherheit beim Reisen: Indien zählt zu den tödlichsten Zielen

Aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen belegt Indien den zweiten Platz im Ranking der tödlichsten Reiseziele. Neben der Hygiene stellen hier auch Naturkatastrophen und Infektionskrankheiten eine Gefahrenquelle dar, wie es in der Studie von The Swiftest heißt. Das Auswärtige Amt warnt bei Reisen nach Indien vor zwölf schweren Erkrankungen. Zudem warnt die Behörde, dass die medizinische Versorgung im Land an vielen Stellen als unzureichend zu bewerten ist.

Die 10 tödlichsten Reiseziele Südafrika Indien Dominikanische Republik Mexiko Brasilien Kambodscha Philippinen Saudi-Arabien Vietnam Indonesien Quelle: The Swiftest

Die Studie widmete sich jedoch nicht nur den gefährlichsten, sondern auch den sichersten Ländern für Touristinnen und Touristen. Bis auf drei Länder, liegen die sichersten Reiseziele (Sichersten 20) in Europa, wie das Ranking zeigt.

Sicherste Reiseziele: Deutschland lediglich auf Platz zehn

In sechs von sieben Kategorien erreichte Singapur die bestmögliche Bewertung A+ und ist damit das Sicherste Reiseziel für Touristinnen und Touristen. Mit einem Abstand von rund 14 Bewertungspunkten liegt Dänemark auf Platz zwei der sichersten Reiseziele, so die Auswertung.

Die zehn sichersten Reiseziele

Singapur

Dänemark

Niederlande

Schweiz



Israel

Israel Schweden

Österreich

Irland



Italien

Italien Deutschland

Quelle: The Swiftest

Deutschland schaffte es im Ranking lediglich auf Platz 10 des Sicherheitsrankings. Damit liegt das Mitteleuropäische Land rund 30 Punkte hinter Singapur. Die schlechteste Bewertung erhielt Deutschland in der Kategorie „Tod durch schlechte Hygienebedingungen“.

